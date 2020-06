Impulse setzen

Das Festival »Theater der Welt« findet 2023 in Frankfurt am Main und Offenbach statt. Das deutsche Zentrum des Internationalen Theaterinstituts (ITI) erteilte einem vom Künstlerhaus Mousonturm, dem Museum Angewandte Kunst und dem Schauspiel Frankfurt gemeinsam vorgelegten Konzept den Zuschlag. Danach will das Theaterfestival vom 29. Juni bis 16. Juli 2023 vor allem Impulse gegen Vereinfachungen setzen. Das 1981 vom ITI-Zentrum gegründete Festival präsentiert alle drei Jahre wegweisende Leistungen und Entwicklungen des internationalen Theaters. (dpa/jW)