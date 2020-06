Bagger besetzt

AdoraPress/B. Niehaus Aktivisten besetzten den Tagebau Jänschwalde in den Morgenstunden (26. Juni)

In der Nacht zum Freitag haben rund 100 Aktivisten der Aktionsgruppen »Einsatz Kohlestopp« und »Ende Gelände« Kohlebagger im rheinischen und im Lausitzer Braunkohlerevier besetzt. Mit ihrer Aktion protestieren sie gegen das geplante Kohlegesetz, das in der nächsten Woche vom Bundestag verabschiedet werden soll. Die Kohlegegner fordern einen Stopp des Gesetzes; statt dessen sollen die Kohlekraftwerke sofort abgeschaltet werden.

Das geplante Gesetz sei ein Klimaverbrechen, erklärte Ronja Weil, Sprecherin von »Ende Gelände«. Damit finanziere »die Regierung noch zwei weitere Jahrzehnte eine zerstörerische Industrie«. Das Kohlegesetz sei das beste Beispiel dafür, »dass kurzfristige Profitinteressen mehr zählen als die Lebensgrundlage von Millionen Menschen«, kritisierte auch Zade Abdullah von »Einsatz Kohlestopp«.

Die Klimabewegung »Fridays For Future« (FFF) unterstützt die Besetzungen. »Wir sind solidarisch mit ›Ende Gelände‹«, sagte laut RBB eine Sprecherin am Freitag. Zwar praktiziere FFF diese Form des zivilen Ungehorsams selbst nicht, man sehe aber die Notwendigkeit und finde den Protest gegen das geplante Kohlegesetz legitim.

FFF hatte am Donnerstag selbst auch zu Protesten gegen das Kohlegesetz aufgerufen. Mit einer Pressekonferenz am Tagebau Garzweiler in Nordrhein-Westfalen startete FFF gemeinsam mit anderen Umweltgruppen eine Aktionswoche. Ein »Streik« vor der Hauptversammlung des RWE-Konzerns in Essen gehörte am Freitag zum Programm.

Am Mittwoch hatte das Bundeskabinett einem Vertrag des Bundes mit Energiekonzernen zugestimmt. Der soll das Abschalten von Kohlemeilern schon ab diesem Jahr regeln. Er sichert aber auch Konzernen wie RWE oder LEAG Entschädigungen in Höhe von zusammen 4,35 Milliarden Euro zu. Damit der Vertrag unterschrieben werden und in Kraft treten kann, muss das von den Umweltaktivisten kritisierte Gesetz zum Kohleausstieg beschlossen werden. Noch vor der Sommerpause soll es nächste Woche Bundestag und Bundesrat passieren. Am Freitag rief Fridays For Future die Abgeordneten des Bundestags via Twitter dazu auf, sich gegen das Gesetz zu stellen.

Im Jahr 2038 soll das letzte Braunkohlekraftwerk vom Netz gehen; das könnte aber auch schon eher geschehen. Der Vertrag sieht nämlich vor, dass der Abschalttermin einzelner Kraftwerke um drei Jahre vorgezogen werden kann, wenn der Bund das fünf Jahre vor dem ursprünglichen Termin beschließt. In diesem Fall müssten die Konzerne auch auf zusätzliche »Entschädigungen« verzichten.

Kritiker hatten zuvor auch befürchtet, der Bund könnte sich mit dem Vertrag den klimapolitischen Handlungsspielraum nehmen. Dem ist allem Anschein nach nicht so: Der Vertrag schreibt fest, dass den Konzernen keine zusätzliche »Entschädigungen« zustehen, wenn eine Politik gemacht wird, durch die Kohlekraftwerke unwirtschaftlich würden. Steigt der Preis für Kohlendioxid, ändern sich Energiesteuern oder werden erneuerbare Energien schneller ausgebaut, können die Konzerne keine finanziellen Ansprüche geltend machen. Der Kohleausstieg werde »schneller kommen, als viele gucken können«, kommentierte laut einem dpa-Bericht Kai Niebert, Chef des Umweltdachverbands Deutscher Naturschutzring den Vertrag.

Vertreter des Forums Ökologisch-Soziale Marktwirtschaft (FÖS) machten allerdings in einer Erklärung auf die Gefahr aufmerksam, dass die Steuerzahler trotz üppiger Entschädigungen auch weiterhin für die Folgekosten aufkommen müssten. Darüber hinaus bleibe die grundsätzliche Frage unbeantwortet, wofür die Entschädigungen gezahlt würden: Objektive Kriterien zur Begründung der Zahlungen an RWE und Leag seien auch in den aktuellen Entwürfen nicht enthalten. Für die Öffentlichkeit sei nicht nachvollziehbar, für welche finanziellen Verluste die Braunkohleunternehmen entschädigt würden.

Entschädigungen für das Rheinische Braunkohlerevier in Höhe von 2,6 Milliarden Euro würden direkt an RWE Power fließen und würden nicht speziell für die Folgekosten reserviert. »Das Geld verschwindet im Unternehmen und es ist nicht gesichert, dass es dann tatsächlich noch verfügbar ist, wenn es gebraucht wird«, kritisiert Isabel Schrems, wissenschaftliche Mitarbeiterin beim FÖS, und ergänzt: »Immerhin soll durch eine Verbesserung bei der Konzernhaftung verhindert werden, dass sich der Mutterkonzern RWE dann aus der Verantwortung stehlen kann.«

Im Februar hatte schon das Deutsche Institut für Wirtschaftsforschung in einer Studie betont, die hohen Entschädigungen für Braunkohlekraftwerke seien höchst fragwürdig. In Anbetracht der wirtschaftlichen Situation der Kraftwerke würden sie »wahrscheinlich ohnehin marktgetrieben vom Netz gehen«.