Widerstand gegen »Kohlerettungsgesetz«

Anlässlich der Proteste gegen das Kohlegesetz, das in der kommenden Woche verabschiedet werden soll, teilten Aktivisten eines gemeinsamen Bündnisses von Klimaschützern am Freitag mit:

David Dresen vom Bündnis »Alle Dörfer bleiben«: »Die Wissenschaft ist eindeutig: Wenn Deutschland seine Klimaziele einhalten will, muss die Kohle unter unseren Dörfern im Boden bleiben. Aber nicht nur das: Diese Kohle wird überhaupt nicht mehr benötigt, um die Energieversorgung Deutschlands zu sichern. Unsere Häuser abzubaggern, ist also nicht nur verdammt klimaschädlich, sondern darüber hinaus auch völlig nutzlos.«

Britta Kox vom Bündnis »Alle Dörfer bleiben«: »Mit diesem Gesetz haben CDU und SPD den Pariser Klimavertrag im Kohlekraftwerk verbrannt. Aber egal, was die Regierungen und RWE gemeinsam in den Hinterzimmern beschließen, wir lassen uns nicht aus unseren schönen Dörfern vertreiben. Der heutige Tag mit beeindruckenden Aktionen im ganzen Land zeigt: Die Klimabewegung steht hinter uns!« (…)

Christina Schliesky von Fridays for Future: »Dieses Gesetz stellt kein Kohleausstiegsgesetz dar, sondern gleicht eher einem Kohlerettungsgesetz. Mit dem Kohleausstieg 2038 wird das Pariser Klimaabkommen aufgekündigt. Die 3.362.880 Menschen, die seit 1,5 Jahren mit Fridays For Future auf die Straße gegangen sind, werden dadurch einfach ignoriert und konsequenter Klimaschutz wird unmöglich gemacht.«

Für das Wochenende ruft Ende Gelände zu Aktionen auf, nächste Woche folgen mehrere Aktionen in Dresden und Berlin. Für Sonntag, den 5.7., lädt »Alle Dörfer bleiben« wieder zum Wald- und Dorfspaziergang am Tagebau Garzweiler ein.

Die Deutsche Sektion der International Lawyers Against Nuclear Arms/Juristen gegen Atomwaffen (IALANA) forderte am Freitag eine Stellungnahme und politische Schritte der Bundesregierung gegen die Pläne der israelischen Regierung, weite Teile des besetzten Westjordanlandes zu annektieren:

Ein Prozess der Zerstörung, Enteignung und Kolonisierung hat sich durch die Jahrzehnte vor allen Augen in den besetzten Gebieten vollzogen, ohne dass die internationale Gemeinschaft dagegen erkennbaren Widerstand geleistet hätte. Insbesondere die deutsche Bundesregierung hat nicht nur weitgehend geschwiegen, sondern im Rahmen der EU aktiv Initiativen verhindert, die Israel zum Stopp der Siedlungs- und Aufhebung der Besatzungspolitik bewegen sollten. Ihre gelegentliche und vorsichtige »Kritik« konnten die israelischen Regierungen eher als Unterstützung (…) auffassen. Zudem hat die Bundesrepublik Palästina die Anerkennung als Staat in der UNO verweigert, obwohl es über alle Merkmale eines Staates verfügt und von über zwei Dritteln der Mitgliedstaaten in der UNO anerkannt wird. Sie hat sogar im jüngsten Verfahren vor dem Internationalen Strafgerichtshof in Den Haag , in dem es um die Klage gegen Israel wegen schwerer Kriegsverbrechen im Krieg gegen Gaza 2014 und Menschenrechtsverstößen in den besetzten Gebieten geht, versucht, das Verfahren zu verhindern. Allerdings vergeblich, da die Generalanklägerin Fatou Bensouda die Rechtssprechungskompetenz des Gerichtshofs über Palästina ausführlich begründet und anerkannt hat. (…) Die Bundesregierung sollte sich für die strafrechtliche Verfolgung von Kriegsverbrechen in Gaza und dem besetzten Westjordanland einsetzen, statt zu versuchen, das Verfahren vor dem Internationalen Strafgerichtshof zu verhindern.