USA: Bürgermeisterin gegen Polizeirücktritt

Tucson. Ein weiterer Fall von Polizeigewalt gegen Nichtweiße in den USA hat in der Stadt Tucson im Staat Arizona für Aufregung gesorgt. Bürgermeisterin Regina Romero von den Demokraten lehnte am Donnerstag (Ortszeit) das Rücktrittsangebot von Polizeichef Christopher Magnus ab, wie aus einer Erklärung auf Twitter hervorgeht. Magnus war in die Kritik geraten, weil die Polizei den Fall eines bereits im April bei einem Polizeieinsatz gestorbenen lateinamerikanischen Mannes erst am Mittwoch bei einer Pressekonferenz öffentlich gemacht hatte. Demnach wurde der 27jährige Carlos Adrian Ingram López bei dem Einsatz zwölf Minuten lang mit dem Gesicht nach unten auf den Boden gedrückt. Er habe vor Ort einen Herzstillstand erlitten, so Magnus. Romero schrieb, sie wolle, dass Magnus bleibe und die von ihm angestoßenen Polizeireformen weiter fortführe. (dpa/jW)