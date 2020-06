Kraftvoll und mit Schwung

Boris Roessler/dpa Die Polizei ist dabei: Demonstration gegen den G-20-Gipfel in Hamburg (6.7.2017)

Am 6. Juli ist der dritte Jahrestag der »Welcome to Hell«-Demonstration, mit der die Proteste gegen den G-20-Gipfel in Hamburg in ihre heiße Phase traten. Das Treffen von Staats- und Regierungschefs im Sommer 2017, zu dem rund 33.000 Polizeibeamte aus der ganzen BRD und dem benachbarten Ausland zusammengezogen waren, wird auch und vor allem wegen der exzessiven Polizeigewalt bei dieser Demo und an den Tagen danach in Erinnerung bleiben. Zu den Absurditäten der juristischen Aufarbeitung des Gipfels gehört: Ein einziger Polizeibeamter wurde bisher angeklagt – der Münchner war privat in Hamburg gewesen und hatte seine Kollegen am Rande der »Welcome to Hell«-Demo aus Wut über ihr Vorgehen von einer Fußgängerbrücke aus mit einer Bierdose beworfen.

Für diesen Wurf, der niemanden traf, forderte der Staatsanwalt am Freitag vor dem Amtsgericht Altona ein Jahr Haft auf Bewährung für den Angeklagten, wie die Nachrichtenagentur dpa berichtete. Der 38jährige, der inzwischen aus dem Polizeidienst ausgeschieden ist und ein Medizinstudium aufgenommen hat, habe sich der versuchten gefährlichen Körperverletzung und eines tätlichen Angriffs auf Vollstreckungsbeamte schuldig gemacht, so der Staatsanwalt. Es sei »ein sehr kraftvoller Wurf mit sehr viel Schwung« gewesen, sagte er. Die Dose sei anderthalb bis zwei Meter hinter Polizisten aufgeschlagen. Dass niemand getroffen worden wurde, sei reiner Zufall gewesen.

Für eine mitangeklagte Freundin des Expolizisten forderte der Staatsanwalt eine Geldstrafe von 120 Tagessätzen zu 15 Euro. Die 31 Jahre alte Angestellte habe fast zeitgleich eine Dose von der Brücke geworfen, aber diese sei leichter gewesen. Darum habe sie sich nur der versuchten einfachen Körperverletzung und eines tätlichen Angriffs auf Vollstreckungsbeamte schuldig gemacht.

Die Verteidiger forderten Freispruch für ihre Mandanten. Der Tatvorwurf liege in einem hypothetischen Bereich, sagte der Anwalt des Expolizisten, Alexander Kienzle. Sein Mandant habe niemanden treffen wollen. Er habe die nur teilgefüllte Dose weg von den Polizeibeamten auf eine freie Fläche geworfen. Die Verteidigerin der Frau kritisierte die Nachstellung der Dosenwürfe durch Hamburger Kriminaltechniker. Genau der Versuchswurf, bei dem das Gewicht dem der Bierdose ihrer Mandantin entsprochen habe, sei nicht in die Auswertung aufgenommen worden. Die fast leere Bierbüchse sei nicht geeignet gewesen, die mit schwerer Schutzkleidung gepanzerten Polizisten in irgendeiner Weise zu verletzen.

In seinem Schlusswort beklagte der Angeklagte eine Vorverurteilung in den Medien. Er räumte ein: »Das war eine Scheißaktion, da sind wir uns alle einig.« Es gehöre sich aber auch nicht, gegen die Teilnehmer einer Demons­tration, darunter ältere Menschen und Kinder, ohne Vorankündigung mit dem Schlagstock vorzugehen, sagte er mit Blick auf die »Welcome to Hell«-Demo, die von der Polizei brutal aufgelöst worden war. Durch das Vorgehen der Polizei entstand eine Panik in der Menge, die zwischen Häuserwänden und einer Flutschutzmauer eingeklemmt war. Das hätte durchaus zu Todesopfern führen können. »Diese Bilder erschüttern mich bis heute«, sagte der Angeklagte. Auch dies habe dazu beigetragen, dass er den Dienst quittiert habe.

Bei einer Verurteilung wäre der Münchner der einzige auf dem G-20-Gipfel anwesende Polizist, der wegen einer Straftat verurteilt worden ist. Selbst der bürgerlichen Hamburger Presse ist das Missverhältnis aufgefallen. Von einer »verstörenden Bilanz« sprach etwa die Morgenpost am 11. Juni mit Blick auf die Tatsache, dass bis heute kein einziger Polizist wegen Übergriffen auf Demonstranten angeklagt wurde. 157 Ermittlungsverfahren gegen Polizisten im Zusammenhang mit »G20« seien aktuell bei der Staatsanwaltschaft registriert; davon seien 120 bereits wegen »mangelnden Tatverdachts« eingestellt worden.