Maulkorb für Journalisten

Umit Bektas/REUTERS Verfolgung von oppositionellen Journalisten: Proteste in Ankara gegen die Verhaftung von Can Dündar und Erdem Gül (27.11.2015)

In der Türkei sind in den vergangenen Jahren 95 Prozent der Medien direkt oder indirekt unter die Kontrolle der Regierungspartei AKP von Staatspräsident Recep Tayyip Erdogan gekommen. Einstmals auflagenstarke Zeitungen und Sender insbesondere aus dem Umfeld der lange mit der Regierungspartei verbündeten, aber dann zum Staatsfeind Nummer 1 erklärten Gülen-Bewegung, die für den Putschversuch im Juli 2016 verantwortlich gemacht wird, wurden während des nachfolgenden Ausnahmezustands geschlossen. Journalisten, die für die wenigen verbliebenen oppositionellen Medien arbeiten, sehen sich verstärkter Repression ausgesetzt. Betroffen sind neben den seit jeher scharf verfolgten kurdischen und linken Journalisten inzwischen auch oppositionelle Nationalisten.

Nach einer coronabedingten Pause von drei Monaten wurde in dieser Woche eine Reihe von Gerichtsverfahren gegen Journalisten wiederaufgenommen. Die erwartete Urteilsverkündigung im Prozess gegen den Reporter der deutschen Tageszeitung Welt, Deniz Yücel, wurde bereits kurz nach Verhandlungsbeginn auf den 16. Juli vertagt. Dem nach seiner Entlassung aus mehr als einjähriger Untersuchungshaft 2018 wieder in Deutschland lebenden Journalisten drohen wegen angeblicher Terrorpropaganda 16 Jahre Haft. Beobachter vermuten, das Urteil wurde vertagt, um die Bundesregierung nicht zu verärgern – Ankara möchte, dass die wegen der Coronapandemie verhängten Reisewarnungen für deutsche Touristen zügig aufgehoben werden.

Dagegen begann vor einem Istanbuler Strafgericht das Verfahren gegen sechs seit März in Untersuchungshaft sitzende Journalisten, denen der Verrat von Staatsgeheimnissen vorgeworfen wird. Hintergrund der Anklage, auf die bei einem dementsprechenden Urteil bis zu zehn Jahre Haft folgen könnten, sind Berichte über die Beisetzung eines in Libyen getöteten Agenten des türkischen Geheimdienstes MIT in der Stadt Manisa. Dessen Tod war allerdings kein Geheimnis mehr gewesen. Bereits am 26. Februar hatte ein Abgeordneter der oppositionellen faschistischen »Guten Partei« (IYI), Ümit Özdag, auf einer Pressekonferenz Ankaras militärisches Engagement im Libyen-Krieg kritisiert und den Namen des getöteten Agenten enthüllt.

Der Vorwurf der Staatsanwaltschaft, die Angeklagten hätten »planmäßig, systematisch und koordiniert« gehandelt, erscheint angesichts der gegensätzlichen politischen Spektren, denen sie angehören, abstrus. Murat Agirel, der laut Anklage als erster die Identität des Agenten auf dem Kurznachrichtendienst Twitter enthüllt hatte, schreibt für die Tageszeitung Yenicag, die der IYI-Partei nahesteht. Die Redakteure Baris Pehlivan, Baris Terkoglu und Hülya Kilinc betreiben die populäre kemalistische und antiwestlich ausgerichtete Nachrichtenplattform Oda-TV, die über gute Kontakte zu regierungskritischen Akteuren in Bürokratie und Militär verfügt. Dagegen sind Mehmet Ferhat Celik und Aydin Keser Redakteure der prokurdischen Tageszeitung Yeni Yasam, während der im deutschen Exil lebende Erk Acarer, gegen den in Abwesenheit verhandelt wurde, als Korrespondent für die linke Tageszeitung Birgün arbeitet.

Agirel, der laut der liberalen Nachrichtenseite Gazete Duvar vor Gericht angab, mit seinen Tweets über den getöteten Agenten den »Märtyrer würdigen zu wollen«, vermutet einen anderen Grund hinter der Anklage. So sei er kurz vor seiner Verhaftung von regierungsnahen Medien wegen seines neu erschienen Buches »Sarmal«, zu deutsch Spirale, attackiert worden. Es handelt von der jahrzehntelangen Unterwanderung des Staatsapparates durch Kader des »politischen Islam«. In Abschnitten des Buches geht es um die sogenannte Pelikan-Gruppe, einen nach einem Politthriller benannten informellen Machtzirkel innerhalb der AKP um Finanzminister und Erdogan-Schwiegersohn Berat Albayrak.

Die angeklagten Journalisten seien Opfer einer »politischen Operation«, sieht auch Oda-TV-Chefredakteur Pehlivan. Als Journalist habe er vor der Infiltration des Justizapparates durch neue religiöse Sekten gewarnt, die an Stelle der Gülen-Anhänger gerückt seien und nun inhaftierte Gülenisten gegen Geld freiließen. »Weil sie das nicht widerlegen konnten, haben sie uns wegen eines anderen Vorwands inhaftiert«, erklärte Pehlivan laut Gazete Duvar. »Man will mich für das büßen lassen, was ich früher geschrieben habe und sicherstellen, dass ich so etwas zukünftig nicht mehr schreibe.«

Während das Gericht am Mittwoch die Untersuchungshaft gegen die Yeni Yasam-Redakteure sowie Oda-TV-Mitarbeiter Terkoglu aufhob, müssen die anderen Angeklagten weiter in Haft bleiben. Der Prozess soll am 9. September fortgesetzt werden.

Ebenfalls Mitte der Woche musste sich Ender Imrek, ein Kolumnist der sozialistischen Tageszeitung Evrensel, wegen Beleidigung der First Lady Emine Erdogan vor Gericht verantworten. Er habe in einer Kolumne mit der Überschrift »Die Hermes-Handtasche erstrahlte hell« vor einem Jahr »nichts Nettes« über die Präsidentengattin geschrieben, lautet der Vorwurf. Imrek hatte sich darüber empört, dass Emine Erdogan beim G-20-Gipfel in Tokio eine Luxushandtasche im Wert von 50.000 US-Dollar bei sich trug, während Millionen Menschen in Armut leben.

Vor dem Prozess, der am 8. Oktober fortgesetzt werden soll, hatte ein Gericht die Sperrung von Seiten eines Onlineforums angeordnet. Dort waren Bilder von Emine Erdogan mit ihrer Tasche zu sehen.