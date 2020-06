»›Sonderteam‹ schikanierte Geflüchtete oft«

Nicolas Armer/dpa Blick auf die umzäunte Unterkunft in Bamberg

Ein früherer Bewohner des »Anker-Zentrums« Bamberg reicht Verfassungsbeschwerde ein, weil er von Sicherheitsdienstmitarbeitern im September 2017 misshandelt wurde. Was hat ihn in der Zwischenzeit dazu ermutigt?

Damals, am 27. September, war es eine schlimme Situation für den senegalesischen Asylsuchenden Sidi F. (Name redaktionell verändert), als Sicherheitsleute ihn verprügelten, nur weil er eine Stange Brot aus der Kantine des Flüchtlingslagers mitnehmen wollte. Er möchte Aufklärung, wie so etwas geschehen konnte. Wir vom Bayerischen Flüchtlingsrat und die Initiative »Justizwatch«, die Rassismus in der Justiz beobachtet und dokumentiert, unterstützen ihn. Er selbst wurde inzwischen nach Italien abgeschoben. Unsere Versuche, ihm dort eine Übernachtungsmöglichkeit zu organisieren, waren zunächst vergebens. Er musste zeitweise auf der Straße leben. Die Verhältnisse für Geflüchtete dort sind zur Zeit katastrophal.

Wie kam es zu dem Vorfall am 27. September 2017?

Zwei Sicherheitsdienstmitarbeitern passte es nicht, dass Sidi und ein anderer Geflüchteter ein Brot mitnehmen wollten. Deshalb drückten sie beide auf den Boden und riefen Verstärkung. Am Ende war die Security-Gruppe rund 20 Personen stark. Einige schlugen die am Boden liegenden Geflüchteten und griffen sie mit Pfefferspray an. Zwei Whistleblower aus den Reihen der Sicherheitsleute zeigten ihre gewalttätigen Kollegen an – weil sie bei einem Subunternehmen beschäftigt waren, wurde ihnen danach einfach gekündigt.

Herrscht Ihrer Erfahrung nach bei Sicherheitsdiensten mitunter ein Korpsgeist, wie etwa auch bei der Polizei?

In diesem Fall war in der Presse von einem »Sonderteam« die Rede, weil es immer wieder Geflüchtete provozierte, verprügelte und ständig auf Ärger aus war. Wir vom Flüchtlingsrat haben schon oft gehört, dass Kollegen, die damit nicht einverstanden waren, sich aus Angst vor Kündigung nicht trauten, Anzeige zu erstatten. Insofern muss man wohl von Korpsgeist sprechen, sogar von »oben« toleriert.

Warum muss sich Sidi F. deshalb an das Bundesverfassungsgericht wenden?

Die Staatsanwaltschaft Bamberg, die Generalstaatsanwaltschaft Bamberg sowie das Oberlandesgericht hatten die Ermittlungen eingestellt, obwohl umfassendes belastendes Beweismaterial gegen die Wachdienstmitarbeiter vorliegt. Sidi F. sieht sein Recht auf effektive Strafverfolgung verletzt, das sich aus der Verpflichtung des Staates ergibt, die körperliche Unversehrtheit zu schützen. Der Fall ist sorgfältig zu prüfen, was bisher nicht geschah.

Hat das System?

Wir beobachten immer wieder ein eher geringes Interesse der Staatsanwaltschaft, in Fällen von Gewalt gegen Geflüchtete zu ermitteln. Wir haben mehrere Fälle betreut und zur Anzeige gebracht, nie wurden die Täter zur Verantwortung gezogen. Dieses »Sonderteam« schikanierte Geflüchtete oft, wenn es in der Mehrzahl war, rief dann die Polizei und behauptete, angegriffen worden zu sein. Der Bayerische Rundfunk hatte solche Machenschaften im Bamberger Lager schon 2019 aufgedeckt.

Welche weiteren Fälle sind Ihnen bekannt?

Aktuell kommt die Bamberger Staatsanwaltschaft wegen eines weiteren Vorfalls am 26. Februar 2019 nicht umhin zu ermitteln – ein Geflüchteter konnte die Gewalt mit dem Handy aufzeichnen. Er hat uns die Aufnahme zugespielt. Zu seinem Schutz sind wir erst jetzt damit an die Öffentlichkeit gegangen. Das Video zeigt, wie ein Mitarbeiter des Sicherheitsdienstes auf dem Außengelände der Unterkunft in Bamberg auf einen bereits am Boden liegenden Asylbewerber eintritt. Anlass war, dass er sein Essen entsprechend seiner kulturellen Gewohnheit auf dem Boden einnehmen wollte. Auch im November 2018 gab es einen Fall, in dem Geflüchtete verprügelt wurden. Ein Zeuge wurde abgeschoben, bevor er vernommen werden konnte. Ein Betroffener erstattete Anzeige, die Staatsanwaltschaft ermittelte nicht.

Was muss aus Ihrer Sicht geschehen?

Diese ganze Lagerstruktur mit den Sicherheitsdiensten ist dringend aufzulösen. Ich hoffe, dass die Verfassungsbeschwerde dazu führt, diese und weitere uns bekannte Fälle aufzuklären. Der Sicherheitsdienst und seine Wachleute sind zur Verantwortung zu ziehen.