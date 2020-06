ASEAN-Treffen im Zeichen von Corona

Wang Di/XinHua/dpa Teilnehmer während der Eröffnungszeremonie des 36. ASEAN-Gipfels in Hanoi am Freitag

Der Verband Südostasiatischer Staaten (ASEAN) hat am Freitag in Hanoi unter dem Vorsitz Vietnams seinen 36. Gipfel eröffnet. Schwerpunktthema der Videokonferenz waren Lösungen für die wirtschaftliche Erholung nach der Covid-19-Pandemie und die Frage nach einer vertieften Kooperation mit den Partnerländern. Die Staats- und Regierungschefs hatten sich ursprünglich vom 6. bis zum 9. April in der vietnamesischen Stadt Da Nang treffen wollen. Das Treffen der zehn Länder wurde aber wegen der Coronakrise verschoben.

Wie die chinesische Nachrichtenagentur Xinhua berichtete, erklärte ­Vietnams Premierminister Nguyen Xuan Phuc in seiner Eröffnungsrede, er erwarte, dass der Gipfel eine Gelegenheit biete, »erneut die starke Solidarität, den politischen Willen und die Entschlossenheit der ASEAN-Mitgliedsländer zu bekräftigen, Schwierigkeiten zu überwinden und entschlossen voranzukommen«. Phuc stellte fest, dass die ASEAN-Länder »aktiven Informa­tions- und Erfahrungsaustausch und Koordinierung bei der Seuchenbekämpfung« betrieben hätten und sagte, die Covid-19-Pandemie müsse weiterhin wirksam kontrolliert werden.

Er kündigte an, ASEAN werde die gleichberechtigte und alle Seiten vorteilhafte Zusammenarbeit mit seinen Partnern ausbauen und vertiefen. »Wir setzen uns stark für die Liberalisierung und Integration der Wirtschaft ein und bemühen uns um den Abschluss der regionalen umfassenden Wirtschaftspartnerschaft (RCEP).«

Auch die Spannungen mit der Volksrepublik China im Südchinesischen Meer wurden angesprochen. Wie die Nachrichtenagentur Bloomberg berichtete, rief der philippinische Präsident Rodrigo Duterte alle betroffenen »Parteien« dazu auf, »Eskalationen zu vermeiden und völkerrechtliche Vereinbarungen einzuhalten«.

Laut Bangkok Post wurde auf dem Gipfel eine gemeinsame Stellungnahme des Staatenbunds angenommen, allerdings vorerst nicht öffentlich gemacht. Zu dem 1967 gegründeten ASEAN gehören Brunei, Kambodscha, Indonesien, Laos, Malaysia, Myanmar, die Philippinen, Singapur, Thailand und Vietnam.