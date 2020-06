Alltag und Avantgarde

Stiftung Ann und Jürgen Wilde, München (links) Museum Folkwang, Essen (rechts) Aenne Biermann: Junge von Hiddensee (Aufnahme von 1930)/Helga (1930)

Heute gilt Aenne Biermann als eine der wichtigsten Avantgarde-Fotografinnen des 20. Jahrhunderts. In nicht einmal sieben Jahren entwickelte sich die Bildkünstlerin von einer fotografierenden Amateurin zu einer der bekanntesten Vertreterinnen der modernen Fotografie. Mit ihrem frühen Tod im Alter von nur 34 Jahren fand eine bemerkenswerte und atemberaubende Karriere ein jähes Ende.

Neben Germaine Krull, die einen neuen Typus technischer Fotografie schuf, Lucia Moholy, die das Geschehen am Bauhaus dokumentierte, Eva Besnyö, die Armut und Arbeitslosigkeit festhielt und Florence Henri, die mit außergewöhnlichen Selbstbildnissen aufwartete, sowie Tina Modotti, die sich von der Porträtfotografin zur Dokumentatorin sozialen Elends und der Arbeiterbewegung entwickelte, prägte Aenne Biermann zu jener Zeit die moderne Fotografie. Ein zeitgenössischer Kritiker schrieb 1931 in der Zeitschrift Das Magazin: »Hier ist eine Fotografin, die ein gänzlich neues Gesicht in ganz alltäglichen Dingen zeigt – die vielbeliebte neue Sachlichkeit verliert unter ihren sehr zarten Händen all ihre Schrecken – behutsam fasst sie die Dinge an, die ihre Augen sehen, und die Dinge scheinen diese Behutsamkeit durch bildhafte Lebendigkeit zu belohnen«.

Kinder, Pflanzen, Gesteine

Geboren wurde Aenne Biermann als Anna Sibilla Sternefeld am 3. März 1898 in Goch am Niederrhein. Sie war das vierte und jüngste Kind des Lederfabrikanten Alphons Sternefeld und dessen Ehefrau Julie. Die Familie Sternefeld gehörte in der niederrheinischen Stadt zu den sozialpolitisch aktiven Unternehmerfamilien.

Gemeinsam mit ihren Brüdern Fritz und Otto – Ernst war bereits im Alter von sieben Jahren verstorben – verbrachte Aenne eine behütete Kindheit in Goch. Während die Söhne höhere Schulen besuchten, war für die Tochter weder eine erweiterte schulische noch eine berufliche Ausbildung vorgesehen. Wie in den Kreisen der großbürgerlichen Gesellschaft um 1900 üblich, wurde Aenne vor allem in ihren musischen Talenten gefördert und erhielt Klavierunterricht. Ein zu damaliger Zeit typischer Frauenberuf wie Lehrerin oder Gouvernante kam für Aenne Biermann nicht in Frage. Statt dessen brachte sie sich das Fotografieren selbst bei. Als Autodidaktin begann sie nach ihrer Heirat und der Geburt zweier Kinder, die ersten Entwicklungsphasen ihrer Kinder im Bild festzuhalten. Parallel dazu entdeckte sie Pflanzen und Gesteine, Mineralien sowie Kristalle als geeignete Motive, um deren Formen und Strukturen in Nahaufnahmen herauszuarbeiten. Dies bedeutete für Aenne Biermann »eine wissenschaftlich-detailgetreue Sicht auf die Dinge«. Ab 1926 setzte sie sich intensiv mit den gestalterischen Möglichkeiten des Mediums Fotografie auseinander. Das »Neue Sehen«, die Betrachtung der unmittelbaren Umwelt und die damit verbundene Subjektivität bildeten den Kern von Aenne Biermanns Schaffen. Im täglichen Leben fand sie ihre Motive und nutzte die Möglichkeiten der Bildkomposition. Sie konzentrierte sich ganz auf das Herausarbeiten des Wesentlichen und spielte mit Licht und Abstraktion der Bildfläche. Gleichzeitig kreierte sie eine Bildsprache, die in ihrer Virtuosität bis heute wirkt und eine »Vertrautheit mit den Dingen« zeigt. Bevor sie sich immer stärker Porträts, Kindern und Landschaften zuwandte, visualisierte sie Stilleben alltäglicher Gegenstände, einer Pfeife etwa, eines Würfelbechers oder einer Tüte Nüsse. Mit einem erstaunlichen Reichtum an Beobachtungen gewann sie Situationen kräftige Wirkungen ab.

Im Oktober 1928 publizierte der Kunstkritiker Franz Roh in der Zeitschrift Das Kunstblatt einen Artikel, in dem er eindrücklich auf die Qualität der Fotografien Aenne Biermanns hinwies. Dem schloss sich 1930 das legendäre Buch »Aenne Biermann. 60 Fotos« an – die erste Monographie, die in Deutschland das Werk einer Fotografin umfangreich präsentierte.

Facettenreiches Werk

Aenne Biermanns Aufnahmen, die sich zwischen Natürlichkeit und Inszenierung bewegen, waren in allen wichtigen Ausstellungen zu jener Zeit vertreten. Ihre erste Einzelausstellung mit großformatigen Pflanzenaufnahmen hatte sie im Graphischen Kabinett, dem folgte die wegweisende internationale Ausstellung des Deutschen Werkbunds »Film und Foto« (1929) und nicht zuletzt die alle Gebiete künstlerischen Frauenschaffens umfassende Ausstellung »Gestaltende Arbeit der Frau« des Deutschen Staatsbürgerinnenverbands (1932), wo sie neben Künstlerinnen wie Hannah Höch, Käthe Kollwitz, Clara Westhoff und Renée Sintenis vertreten war.

Für diejenigen, die das Leben und das facettenreiche Werk dieser außergewöhnlichen Fotografin näher kennenlernen wollen, empfiehlt sich der hervorragend gestaltete Bildband »Aenne Biermann – Fotografin«, der nicht nur durch seine großformatigen Abbildungen, sondern auch durch die Forschungsergebnisse über die Künstlerin besticht, die mit Sachkenntnis präsentiert werden.

In Erinnerung an diese renommierte Künstlerin wird seit 1992 alle zwei Jahre von der Stadt Gera der Aenne-Biermann-Preis für deutsche Gegenwartsfotografie vergeben. Ein Preis, der zeitgenössische junge Fotografie würdigen soll.