Einzeltäter mit Motiv

Die Welt ist noch immer aus den Fugen, und Clint Eastwood macht mit seinen nunmehr 90 Jahren weiterhin unbeirrt Filme. Sein jüngster, der insgesamt 38., »Der Fall Richard Jewell« ist – wie schon die letzten (etwa »The Mule«, »Sully«, »American Sniper«) – eine »wahre Geschichte«, in der die Untiefen des US-amerikanischen Heldentums ausgelotet werden. Er beruht auf dem Buch »The Suspect« (der Verdächtige) von Kent Alexander und Kevin Salwen.

In einer Welt der Polizei sind ja potentiell erst einmal alle Verdächtige. Besonders verdächtig sind alle diejenigen, die irgendwie auffällig werden. Nun ist das Heldentum per Definition auffällig, es ist das Herausragende. Andererseits ist es als Verdächtiger nicht unbedingt leicht, zum strahlenden Helden, zum herausragenden Retter zu werden. Und genau das bildet eines der Grundmotive des ganz späten Eastwood: die Unmöglichkeit des Helden in einer Welt des grundsätzlichen Verdachts (einer Polizeiwelt). Er scheint das auf naive Art und Weise kritisch zu verstehen – wie kann eine Welt ohne Helden wieder in die Fugen geraten, wer wird denn das nächste Mal den Helden spielen wollen, wenn dies vor allem bedeutet, Verdacht auf sich zu ziehen, und wer würde ohne rettende Heldenfiguren überhaupt noch gerettet werden können?

Andererseits gibt es natürlich noch eine andere Sicht auf das Heldentum, die Mythenanalyse des französischen Literaturwissenschaftlers René Girard ist dafür exemplarisch: Der Held ist zuvorderst das rituelle Opfer, der Sündenbock. Anders gesagt, die Helden haben normalerweise keine überdurchschnittliche Lebenserwartung. Pentheus, Jesus Christus, Siegfried oder Winnetou: Sie sind alle nicht besonders alt geworden, ihr Tod war kein friedlicher.

Eastwoods Titelhelden haben zweifellos ein bestimmtes Profil: Sie sind männlich, weiß und üben jene gefährlichen Berufe aus, von denen die Jungs immer zu träumen gezwungen sind, wenn sie Helden werden wollen. Sie sind Pilot (»Sully«), Soldat (»American Sniper«) oder Polizist/Möchtegernpolizist (»Der Fall Richard Jewell«). Der Blumenzüchter/Drogenkurier Earl ­Stone aus »The Mule« ist diesbezüglich eine farcenhafte Verfallserscheinung, deshalb hat ihn Eastwood sicherheitshalber selbst gespielt.

»Richard Jewell« ist nun zunächst wirklich ein historischer Film. Der Hintergrund ist der Bombenanschlag am 27. Juli 1996 bei den Olympischen Spielen in Atlanta während eines Rockkonzerts in einem Park auf dem Olympiagelände. Richard Jewell (gespielt von Paul Walter Hauser) war die Sicherheitskraft, die den Rucksack mit der Bombe als erstes entdeckte und meldete, weswegen vor der Explosion noch zahlreiche potentielle Opfer evakuiert werden konnten.

Sein Heldenprofil machte ihn sofort verdächtig. Er wurde beschuldigt, das Attentat selbst vorbereitet zu haben, um den Helden zu spielen. Das ist die Pointe – die Frage des Profils, welche Rolle es in der Polizeiarbeit und in Folge in der Welt spielt. In der Buchvorlage »The Suspect« heißt es: »Zum Zeitpunkt der Olympischen Spiele von 1996 war das BSU – die Behavioral Science Unit (die Verhaltensforschungseinheit des FBI, jW) – in vollem Ausmaß in die Popkultur aufgenommen.« Verantwortlich dafür waren natürlich diverse TV-Serien, die dieses »Profiling« zeigten.

Was Jewell beispielsweise in den Augen der Ermittler besonders verdächtig machte, war sein obsessives Verhältnis zu bestimmten TV-Polizeiserien. Für die Ermittler erfüllte er vollständig das Profil des »Einzeltäters mit Motiv«. Er war weiß, alleinstehend, besaß eine umfangreiche Waffensammlung, er hatte eine Vorstrafe, er hatte sich bei diversen Jobs als Sicherheitskraft als allzu motiviert erwiesen (im Film macht er als Campussicherheitstype ein paar Studenten wegen ein paar Dosen Bier fertig). Seine lebenslange Obsession war, Polizeiarbeit zu leisten,was ihm später dann auch tatsächlich gelingen sollte.

Diese Figur gerät also ins Kreuzfeuer einer, wenn man so will, privaten Verschwörung zwischen FBI und Presse, in Gestalt eines (fiktiven) zwielichtigen FBI-Agenten (Jon »Mad Men« Hamm) und einer (realen, inzwischen verstorbenen) als sehr böse und korrupt porträtierten Journalistin der Tageszeitung The Atlanta Journal-Constitution, Kathy Scruggs (Olivia Wilde, im Film deutlich überzeichnet auf den Spuren Faye Dunaways in »Network«). Ein Porträt, das so fies ausgefallen ist, dass die Zeitung dagegen klagte. Die Polizeimeute und die Medienmeute finden in dem Freak ihr Opfer.

Der tatsächliche Täter Eric Rudolph – ein extrem rechter Abtreibungsgegner – wurde erst 2003 gefasst. Rausgehauen wird Jewell von seinem tapferen Anwalt Watson Bryant (Sam Rockwell). Dieser erscheint im Film als der feuchte Traum eines »Libertären«. In seinem Büro hängt ein Plakat, auf dem steht: »Ich fürchte die Regierung mehr als jeden Terrorismus«. Er hat seine kleine Privatkanzlei aufgemacht, weil er eine Autoritätsallergie hat. In Wahrheit hatte Richard Jewell eine kleine Gruppe von Strafverteidigern auf seiner Seite. Im Film ist es Sam Rockwell allein gegen die Meute.

Seinem Klienten, der im Gegensatz zu ihm übermäßig autoritätsgläubig ist, gibt er vor dem finalen Verhör einen entscheidenden Wink: »Die sind nicht die Regierung der Vereinigten Staaten, das sind nur drei Arschlöcher, die zufällig für die Regierung arbeiten.« In der Tat, ein kleiner, feiner, aber gewaltiger Unterschied. Das Verwischen dieses Unterschieds in der Praxis ist genau das Schmachvolle und Gespenstische, das die Institution der Polizei Walter Benjamin zufolge im Kern ausmacht.

In Eastwoods Film werden die zwei Heldentypen – der technokratische und der glücklos geopferte – tatsächlich in Parallelmontage gegenübergestellt. Der Kampf des unschuldig geopferten Helden von Recht und Ordnung gegen die Presse/Polizei-Verschwörung hat andererseits natürlich unüberhörbar trumpistische Untertöne, was die konsensliberale Presse in den USA dann teilweise ziemlich erboste.

Wie bitte? Das FBI sagt nicht die Wahrheit? Hat unlautere Motive? Der Konsensliberale hätte zur Vorbereitung vielleicht besser Eastwoods Film über die Geschichte des FBI und J. Edgar Hoover (»J. Edgar«, 2011) sehen sollen. Denn eine »Linke«, die die Polizei verteidigt, wo hat es das wohl je gegeben?