Duda vorgeführt

Carlos Barria/REUTERS Polens Präsident Andrzej Duda (l.) und sein US-Amtskollege Donald Trump nach der Pressekonferenz vor dem Weißen Haus in Washington (24.6.2020)

Polens Staatspräsident Andrzej Duda ist am Mittwoch (Ortszeit) in Washington von US-Präsident Donald Trump empfangen worden. Das Treffen dauerte einschließlich Fotoshooting zu Beginn und Plenarsitzung der Delegationen 90 Minuten – nicht viel, angesichts der vielen wichtigen Entscheidungen, die angekündigt worden seien, mäkelte am Donnerstag die staatstragende Warschauer Zeitung Rzeczpospolita.

Beziehungsweise brauchte es nicht länger. Denn Entscheidungen hatten die beiden Präsidenten keine mitzuteilen, als sie nach dem Gespräch auf den Rasen vor dem Weißen Haus traten. Trump nutzte den Auftritt vor der Presse, um Polen dafür zu loben, dass es seine Rüstungsaufwendungen auf den NATO-Richtwert von zwei Prozent der Wirtschaftsleistung gesteigert habe – tatsächlich sind es sogar 2,5 Prozent –, und anschließend über die in diesem Punkt angeblich versagende BRD sowie seinen demokratischen Herausforderer, die »Schlafmütze Joe Biden«, herzuziehen. Zum geplanten US-Truppenabzug aus Deutschland sagte Trump nur, Polen könne »eines der Länder« sein, in das die Soldaten verlegt würden. Und auf Nachfrage eines Reporters, ob denn nun GIs nach Polen kämen, antwortete Duda kleinlaut: Er könne ja dem Gastgeber keine Empfehlungen geben, wohin er seine Truppen verlegen solle.

Dabei hatte die polnische Seite die Erwartungen vorab bewusst hochgeschraubt: Die US-Truppen in Polen würden verstärkt, US-Firmen würden in Polen ein AKW bauen – darüber soll weiter verhandelt werden – und dem Land stünden Milliardeninvestitionen US-amerikanischer IT-Konzerne wie Microsoft und Google bevor. Ganz zum Schluss quittierte Trump Dudas Eigenlob »Wir sind heute hier und nicht auf der Parade in Moskau« mit den knappen Worten: »We are also working with Russia« – zu deutsch: Wir arbeiten auch mit Russland. Der US-Botschafter saß nämlich am Vormittag in Moskau auf der Ehrentribüne.

Es blieben einige Fernsehbilder von Duda mit traditionell reaktionär gestimmten polnischen Emigranten in den USA. Die Möglichkeit für die Auslandspolen in aller Welt, an der Präsidentenwahl teilzunehmen, entwickelt sich tendenziell zu einer politisch explosiven Frage, vor allem im Kontext einer möglichen Wahlanfechtung. Denn durch uneinheitliche Vorschriften und Regeln – je nach Land nur Briefwahl, nur vor Ort oder beides – ist absehbar, dass ein großer Teil der 330.000 Auslandspolen, die sich als Wähler haben registrieren lassen, letztlich nicht wird abstimmen können oder die Unterlagen zu spät ankommen, um ausgezählt zu werden. Das gewinnt dadurch politische Brisanz, dass nach Umfragen in den meisten Ländern, vor allem denen der EU, die Auslandspolen mehrheitlich der liberalen Opposition zuneigen. Das weckt bei Dudas Herausforderern den Verdacht, hier solle manipuliert werden.

Aus der ersten Wahlrunde am kommenden Sonntag dürfte Duda zwar als stärkster Kandidat hervorgehen; aber mit erwarteten 40 Prozent ist er deutlich von einer absoluten Mehrheit entfernt. Sein stärkster Herausforderer Rafal Trzaskowski von der »Bürgerkoalition« liegt mit 27 bis 30 Prozent zwar hinter ihm; das könnte sich allerdings in der Stichwahl am 12. Juli ändern. Denn Trzaskowski hat ein weit höheres Potential als Duda, oppositionelle Wähler zu sich herüberzuziehen. Zünglein an der Waage dürften die Anhänger von Krzysztof Bosak, Kandidat der nationalistisch-marktradikalen »Konföderation« werden. Angeblich würden sogar von ihnen in der Stichwahl doppelt so viele Trzaskowski wählen wie Duda.