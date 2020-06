Bayer kauft sich frei

imago images/IPON Vorsicht, Glyphosat: Protestaktion gegen Bayer-Pflanzengift auf Demonstration am 18. Januar 2020 in Berlin

Mit einem milliardenschweren Vergleich will die Bayer AG einen Großteil der rechtlichen Probleme in den USA erledigen. Mehr als zehn Milliarden Euro zahlt der Agrarchemie- und Pharmakonzern für die Einigung mit zahlreichen US-Klägern, teilte er am Mittwoch abend in Leverkusen mit. Dabei geht es vor allem um Krebsrisiken des Unkrautvernichters »Roundup« mit dem Wirkstoff Glyphosat. So sollen Bayer zufolge etwa 75 Prozent der aktuellen Roundup-Verfahren abgeschlossen werden. Auch die restlichen Fälle sollten in den kommenden Monaten erledigt werden. Das wie ein Ablasshandel wirkende Vorhaben beinhaltet auch eine Pauschale, mit der Ansprüche abgedeckt werden sollen, die noch nicht beigelegt sind, sowie 1,25 Milliarden US-Dollar (etwa 1,1 Milliarden Euro), um eine separate Vereinbarung für mögliche künftige Klagen zu treffen.

»Wir können die Unsicherheit beseitigen«, sagte Konzernchef Werner Baumann dem Sender N-TV. »Wir haben eine Lösung für große Rechtsfälle, die wir jetzt vergleichen. Und damit können wir uns jetzt auf die Zukunft ausrichten.« Und der Schritt sei kein Schuldeingeständnis, sondern die vernünftigste Lösung für das Unternehmen, hatte der Vorstandsvorsitzende in einer Telefonkonferenz mit Journalisten am Mittwoch abend gesagt. Auf angebotene Produkte oder den künftigen Einsatz von Glyphosat solle die Einigung keinen direkten Einfluss haben, hieß es. An der Börse reagierten Anleger zunächst erleichtert, und der Aktienkurs des Dax-Schwergewichts stieg am Donnerstag in der Spitze um 3,6 Prozent auf 72,48 Euro. Im Anschluss verringerte sich das Plus wieder deutlich.

Profitgier hat ihren Preis: Die nun vereinbarten Zahlungen kann man in Leverkusen getrost der Übernahme des unter Umwelt- und Gesundheitsschützern verrufenen US-Konzerns Monsanto zurechnen. Neben den damals vereinbarten mehr als 60 Milliarden Dollar und den Kosten bereits abgeschlossener Klagen muss sich der Multi nun ziemlich strecken, um seine Aktionäre wieder in Stimmung zu bringen. Die hatten Baumann und Co. auf der Hauptversammlung im April 2019 schlicht die Entlastung verweigert – ein in der BRD bisher einmaliges, allerdings auch für die Verantwortlichen folgenloses Votum. (dpa/jW)