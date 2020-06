Abstimmung angelaufen

imago images/ITAR-TASS Abstimmung über Verfassungsänderung: Russische Staatsbürger warten vor einem Wahlbüro in Donezk am Donnerstag

In Russland hat am gestrigen Donnerstag die landesweite Abstimmung über ein Paket von insgesamt 206 Verfassungsänderungen begonnen. Es handelt sich dabei laut offiziellen Angaben nicht um ein Referendum, weil für ein solches strengere Vorschriften gelten würden. Bis zum Hauptwahltag am 1. Juli sind 110,5 Millionen Stimmberechtigte aufgerufen, sich zu beteiligen.

Im Mittelpunkt des öffentlichen Interesses steht die geplante »Nullung« der bisherigen vier Amtszeiten von Präsident Wladimir Putin, so dass er ab 2024 erneut zweimal für jeweils sechs Jahre antreten könnte. Weitere Änderungen betreffen den Vorrang der russischen Gesetzgebung vor internationalen Verträgen und Verpflichtungen, wodurch beispielsweise die Möglichkeit entfiele, das eigene Land vor dem Menschenrechtsgerichtshof des Europarats in Strasbourg zu verklagen. Zudem geht es um die Aufnahme des Glaubens an (einen) Gott in die Verfassung, die Festlegung der Ehe auf eine Verbindung zwischen Mann und Frau sowie eine Reihe von sozialpolitischen Versprechungen. Die Bürger können nur en bloc abstimmen: Wer die Anpassung der Renten an die Inflation oder die Garantie einer öffentlichen Gesundheitsversorgung will, muss auch für die mögliche Verlängerung der Amtszeit des Präsidenten stimmen.

Die Abstimmung ist nur gültig, wenn mindestens 50 Prozent der Stimmberechtigten teilnehmen. Die russische Opposition ist über die Frage gespalten, ob sie zum Boykott oder zu einem Nein aufrufen soll. Für den Boykott ist der Großteil der Liberalen. Die Kommunistische Partei (KPRF) dagegen ruft auf, mit Nein zu stimmen. Sie begründete dies damit, dass die vorgeschlagenen Änderungen auf eine Neuauflage der von Boris Jelzin 1993 im Streit mit dem Parlament durchgesetzten starken Stellung des Präsidenten hinausliefe. Seit dem Bekanntwerden der Vorschläge ist in Umfragen die Zustimmung von 72 auf 44 Prozent zurückgegangen, die Ablehnung von zwölf auf 32 Prozent gestiegen.