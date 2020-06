Milliardär schießt Vogel ab

Privat/dpa / shutterstock.com / Montage jW Feuert aus allen Rohren: Firmenpatriarch Heinz Hermann Thiele hat es auf die Lufthansa abgesehen

Die Anteilseigner der Lufthansa haben am Donnerstag im Rahmen einer außerordentlichen Hauptversammlung über die Rettung der Airline durch den Staat befunden. Bis jW-Redaktionsschluss am Nachmittag lag noch kein Ergebnis vor. Die Zustimmung zum Einstieg des Bundes galt jedoch als sehr wahrscheinlich, nachdem der größte Einzelaktionär, Heinz Hermann Thiele, am Mittwoch der FAZ mitgeteilt hatte, er wolle der Beschlussvorlage zustimmen. Der 79jährige Milliardär hatte im Vorfeld geklagt, der Staat bekäme durch das Rettungspaket zuviel Einfluss. Mit einem Aktienanteil von 15,5 Prozent hätte er den Deal platzen lassen können.

Viel Einfluss wollte sich der Bund ohnehin nicht sichern: Der Großteil des neun Milliarden Euro schweren Rettungspaketes fließt in Form einer stillen Beteiligung und von KfW-Krediten in die Konzernkasse. Lediglich für 300 Millionen Euro sollten Aktien erworben werden, was einem Anteil am Grundkapital von 20 Prozent entspricht. Thiele hatte es darauf angelegt, die Airline mit Steuergeld retten zu lassen, den Bund aber gleichzeitig komplett aus der Eigentümerschaft rauszuhalten. Dies wäre in der Regierung allerdings schwer durchsetzbar gewesen, und eine Insolvenz hätte auch Thieles eigenem Aktienportfolio erheblichen Schaden zugefügt.

Zwar unken die an den Verhandlungen beteiligten Bundesminister Olaf Scholz (SPD) und Peter Altmaier (CDU) seit Wochen, die Interessen des Steuerzahlers müssten gewahrt werden. Einfluss auf die Geschäftspolitik will der Bund aber nicht nehmen. Auch auf eine Koppelung des Staatsgeldes an Beschäftigungsgarantien wurde verzichtet. Im Gegenteil: Der Bund lässt Konzernchef Carsten Spohr gewähren. Der hatte angekündigt, 22.000 Vollzeitstellen zu streichen, und so den Druck auf die Gewerkschaften erhöht. Den Belegschaften ringt er nun große Einschnitte ab. Die Vereinigung Cockpit (VC) hatte bereits am 10. Juni Zugeständnisse in einem Gesamtvolumen von 350 Millionen Euro gemacht. »Für den einzelnen Piloten bedeutet dies einen Gehaltsverzicht von bis zu 45 Prozent«, hatte die Pilotengewerkschaft mitgeteilt.

Die Unabhängige Flugbegleiterorganisation (UFO) hatte einen Gehaltsverzicht lange abgelehnt, vor der Aktionärsversammlung jedoch nachgegeben und Kürzungen mit einem Gesamtvolumen vom mehr als einer halben Milliarde Euro zugestimmt. Einige Teile der Einigung mit der Konzernführung »stellen klar definierte Einschnitte dar, die jede/r von uns spüren wird«, teilte die Gewerkschaft am Mittwoch mit. Im Gegenzug konnte ein vierjähriger Kündigungsschutz erreicht werden. Die Verhandlungen mit der Dienstleistungsgewerkschaft Verdi über Kürzungen beim Bodenpersonal verlaufen hingegen schleppend, beklagte Spohr bei der Hauptversammlung. Es müssten nun schnell große Fortschritte erzielt werden, wenn nicht der »Personalüberhang« in betriebsbedingten Kündigungen münden soll, drohte er. Laut Verdi sollen die Gespräche am Freitag fortgesetzt werden.

Derweil hat der Billigflieger Ryanair angekündigt, gerichtlich gegen die Lufthansa-Rettung vorzugehen. Covid-19 könne keine Ausrede sein, das Wettbewerbsrecht zu ignorieren, verlautbarte der Oberjurist des irischen Konzerns, Juliusz Komorek. Dabei war Ryanair in der Vergangenheit von Brüssel bereits großzügig mit direkten Unternehmenskrediten der EZB bedacht worden. Eine Klage dürfte wenig Aussicht auf Erfolg haben, da die Lufthansa der Forderung der EU-Wettbewerbshüter, Slots in Frankfurt am Main und München für Konkurrenten freizumachen, bereits nachgekommen ist.