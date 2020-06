Zahlungsbereitschaft für Onlineleistungen

Hamburg. Der aktuelle Reuters-»Digital News Report« attestiert vielen Ländern eine geringe Zahlungsbereitschaft der Bevölkerung für Onlinenachrichten. Das berichtete das Fachportal DNS vergangene Woche. In der letztjährigen Ausgabe des Berichts hieß es, dass nur acht Prozent der Deutschen für derartige Nachrichten bezahlen würden. Der Prozentsatz ist auch in der diesjährigen Studie gering, stieg aber leicht auf zehn Prozent. Befragt wurden dafür hierzulande rund 2.000 Personen ab 18 Jahren zwischen dem 17. und 30. Januar 2020. Etwaige positive Effekte durch die Coronakrise sind also nicht enthalten. (jW)