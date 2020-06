EU: Mehr Personal für Datenschutz

Brüssel. Um den Datenschutz in der EU durchsetzen zu können, müssen die Mitgliedstaaten ihre Datenschutzbehörden besser ausstatten. Die Situation sei nicht in allen Ländern zufriedenstellend, heißt es in einem Bericht der EU-Kommission zur Datenschutzgrundverordnung (DSGVO), der am Mittwoch vorgestellt wurde.

Die Ausstattung der Behörden sei zwar zwischen 2016 und 2019 deutlich besser geworden, hieß es in dem Bericht. Beim Personal habe es 42 Prozent »Wachstum« gegeben, beim Budget 49 Prozent. Die Situation sei in den EU-Staaten jedoch sehr verschieden. Die größten Digital- und Techfirmen hätten ihren Sitz in Irland oder Luxemburg. Deshalb bräuchten die dortigen Behörden noch mehr Ressourcen. (dpa/jW)