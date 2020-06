Nachschlag: Globale Antibiotikakrise

Broadview Pictures/ZDF Überwunden geglaubte Geißel der Menschheit könnte brachial zurückkehren: »Resistance Fighters. Die globale Antibiotikakrise«

Die Zahl der Todesopfer durch antibiotikaresistente Keime könnte sich bis zur Jahrhundertmitte verzehnfachen: Zehn Millionen Menschen würden dann jährlich infolgedessen sterben. Es ist ein großes Verdienst des Dokumentarfilms »Resistance Fighters«, dies während der Coronapandemie, durch die das Bewusstsein hierfür in den Hintergrund zu treten droht, ins Gedächtnis zu rufen. Michael Wech begleitete zwei Jahre lang u. a. Forscher und Ärzte, reiste von ­Vietnam bis nach Niedersachsen. Er zeigt dabei nicht wesentlich Neues: Denn schon lange ist bekannt, dass der viel zu häufige Einsatz von Antibiotika in der Massentierproduktion oder die Übermedikamentierung eine der größten Errungenschaften in der modernen Medizingeschichte zunichte machen könnten. Dabei ist klar, dass diejenigen, die dagegen kämpfen, es mit einer Übermacht der Pharmaindustrie zu tun haben, die durch Milliarden an staatlichen Subventionen und Geschäfte aus der Coronakrise noch gestärkt hervorgehen wird. (jj)