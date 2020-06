Ausflüge in die Dylanologie

Sony Music/dpa Mit dem neuen Album hat Bob Dylan eine kreative Goldader getroffen

Wenn man gebeten wird, ein Album von Bob Dylan zu rezensieren, betritt man als Musikjournalist das hoch umkämpfte Feld der Dylanologie. Ich bin kein Dylanologe. Aber ich bin auch kein Dylan-Hasser. Ich stehe seinem Werk mit gebührender Wertschätzung gegenüber, und bisweilen höre ich ihn sogar ganz gerne. Vor allem die Platten zwischen 1964 und 1975. Also die aus den letzten 45 Jahren eher selten. Ich verbrachte aber einige Jahre meiner Jugend im Kreise von Intensivhörern. Zum Zivildienst ging es im Bobmobil, die Frage, welches Tape denn eingelegt werden solle, bedeutete im Klartext: welches Bob-Dylan-Bootleg. Ich brauchte etwa zehn Jahre, um mich davon zu erholen und seine Bobheit unvoreingenommen betrachten zu können.

Seit 2012 hat Dylan sich darauf beschränkt, alte Klassiker zu interpretieren. Der Gedanke, dass er sich langsam aufs Altenteil zurückzieht, lag also nicht fern. Was ihm mit inzwischen 79 Jahren auch gegönnt wäre. Seine Stimme wurde immer brüchiger und dünner, irgendwie blechern. Nun warf er – ziemlich unerwartet – Ende März »Murder Most Foul« als ersten Vorboten seines 39. Albums »Rough and Rowdy Ways« in die Welt: Eine 17minütige Ballade über die Ermordung John F. Kennedys. Das wäre schon unabhängig von der Qualität des Tracks ein ziemlich cooler Move. Und die Qualität ist, selbst an Dylans besten Zeiten gemessen, beachtlich. »Murder Most Foul« ist in jeder Beziehung ein Monument. Und als er dann »I Contain Multitudes« und »False Prophet« nachlegte, war klar, dass Dylan auf seine alten Tage noch mal eine kreative Goldader getroffen hat. Auf dem gesamten Album streift er lyrisch leichtfüßig quer durch die gesamte Kulturgeschichte der Menschheit. Was er dabei alles anfasst, anschaut und verändert wieder ablegt – in einer Rezension reicht der Platz nicht, das auch nur aufzuzählen. Von einer Analyse ganz zu schweigen. Es ist, wie jeder gute Dylan, ein dichtes, schwer zu durchdringendes Netz von Verweisen und Assoziationen. Das Vergnügen für den Hörer liegt darin, den Fäden zu folgen, manches wiederzuerkennen, in manchem einen Sinn zu entdecken, der vielleicht sogar ein anderer ist als der, den Dylan intendierte.

Eine weitere positive Überraschung ist der Sound. Selbst die Stimme klingt hier nicht dünn und blechern. Zwar brüchig, aber warm und voll. Dass Dylan näherungsweise singen kann, oder es zumindest mal konnte, ist ja bekannt und unter anderem auf »Nashville Skyline« dokumentiert. Aber hier ist es vor allem auch die Art, in der die Stimme aufgenommen wurde. Da könnte man fast glauben, dass sie auf den letzten Platten absichtlich so schauderhaft klang. Zuzutrauen wäre es dem alten Kauz. Dass seine Liebe zum Blues von diesem so nicht erwidert wird, ist bedauerlich – zumal er ihm auf dieser Platte etliche Avancen macht –, aber so ist es nun mal in der Liebe und der Kunst. Speziell die rumpelnden Blues-Nummern leiden unter dem High-Definition-Sound: all die richtigen Studiogeräte, aber alles viel zu klar, alles was unsauber ist, wirkt sorgsam plaziert. Aber das größte Problem ist, dass diese Lieder nach dem klingen, was sie sind: Kompetente alte weiße Männer spielen den Blues. Was ich ihnen nicht versagen möchte, es ist halt nur oft – so auch hier – öde.

Viele zerbrechen sich jetzt den Kopf darüber, ob oder wieweit die Platte politisch ist. Eine Frage, die Dylan nicht ansatzweise interessieren würde. Er hat das Label »politischer Künstler« immer abgelehnt. Er ist: Künstler. Und so ist es mit dieser Platte auch. Sie ist nicht politisch oder unpolitisch. Sie ist in der heutigen USA entstanden und muss keine Trump-Anklage enthalten, um für die heutige USA relevant zu sein. Direkte politische Statements können eh oft peinlich werden, wie Kollege Neil Young gelegentlich demonstriert. Für Dylan ist ein Song gelungen, wenn er den Hörer berührt. Das ist natürlich ein individuell höchst unterschiedlicher Vorgang, aber insbesondere mit dem fast zehnminütigen »Key West (Philosopher Pirate)« und dem Liebeslied »I’ve Made Up My Mind to Give Myself to You« gibt es hier zwei hervorragende Kandidaten. Man kann sich sicherlich lange und gewinnbringend mit der Textexegese beschäftigen. Und das werden altgediente Dylanologen auch tun. Um »Rough and Rowdy Ways« zu schätzen und zu genießen, muss man es aber nicht. Die assoziativen Reime funktionieren auch selbst auf der simplen lautlichen Ebene. Es ist sicher kein Album, das mal in einer Reihe mit seinen Klassikern genannt werden wird. Aber es ist ein sehr gutes Album, nostalgisch und doch im Heute.