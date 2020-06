VW erwägt Übernahme von Europcar

+ Update 15:07 +

New York. VW spielt offenbar mit dem Gedanken einer Übernahme des führenden europäischen Autovermieters Europcar. Der Konzern hätte sich an die französische Mietwagenfirma gewandt, um sein Interesse zu bekunden, sagten Insider am Mittwoch gegenüber Reuters. Die Aktien von Europcar legten darauf an der Pariser Börse um bis zu 17 Prozent zu. Für VW wäre der Zukauf eine Kehrtwende. Das Unternehmen hatte Europacar 2006 an den französischen Finanzinvestor Eurazeo verkauft, der sich die Übernahme einschließlich aller Schulden gut 3,3 Milliarden Euro kosten ließ. (Reuters/jW)