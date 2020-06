USA planen höhere Zölle auf Waren aus Europa

Washington. Die US-Regierung erwägt, neue Zölle gegen die EU und Großbritannien zu verhängen. Waren im Wert von 3,1 Milliarden US-Dollar wären einer Mitteilung des US-Handelsbeauftragten vom späten Dienstag abend zufolge betroffen. So sollen etwa höhere Zölle auf Oliven, Bier, Gin, Käse und Joghurt, aber auch Lastkraftwagen und Flugzeuge erhoben werden. Die Maßnahmen sollen jedoch nicht vor dem 26. Juli in Kraft treten. Die EU und Großbritannien können also noch darauf reagieren. Der Androhung steht offenbar im Zusammenhang mit dem jahrelangen Streit zwischen den USA und europäischen Staaten über verbotene Subventionen für die Flugzeugbauer Airbus und Boeing. (dpa/jW)