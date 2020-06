Polizei rüstet auf

Marijan Murat/dpa Große Bühne: Horst Seehofer begutachtet beschädigtes Staatseigentum (Stuttgart, 22.6.2020)

Nach einer nichtöffentlichen Sitzung des Innenausschusses des baden-württembergischen Landtages steht die erste Reaktion auf die Ereignisse der Stuttgarter Innenstadt vom Wochenende (siehe jW vom 23.6.2020) fest: Die Polizeipräsenz soll in Stuttgart erheblich hochgefahren werden. Mehrere Hundertschaften, Polizeireiter, Polizeihundeführer und Ermittlungsbeamte sollen Stärke demonstrieren. Bereits in den letzten Tagen ist die Präsenz der Polizei in der Innenstadt auffällig angestiegen. Außerdem wurde die Ermittlungsgruppe zu den Vorfällen von 40 auf 75 Beamte aufgestockt. Über weitere Maßnahmen wie etwa Videoüberwachung, Aufenthalts- und Alkoholkonsumverbote müsse die Kommune entscheiden, so Innenminister Thomas Strobl (CDU) am Mittwoch.

Die Reaktionen überraschen nicht, sprachen sich doch Vertreter sowohl von Politik und Polizei als auch der Presse weitestgehend einhellig für eine »starke und klare Antwort« des Staates aus. »Die liberale Demokratie ist wehrhaft, und wir dürfen das in Zukunft nicht mehr dulden«, hatte der Ministerpräsident des Bundeslandes, Winfried Kretschmann (Grüne), im Interview mit dem ZDF am Montag erklärt. Erkennbar ist das Bemühen, das Bild von grundlosen Gewaltexzessen und kriminellen Randalierern zu befördern. So war am Montag für eine Pressekonferenz, die Kretschmann zusammen mit Bundesinnenminister Horst Seehofer (CSU) gab, eines der demolierten Polizeifahrzeuge im Hintergrund aufgestellt und wie ein Kunstwerk für die Presse in Szene gesetzt worden.

Die gewünschte breite öffentliche Rückendeckung für die Law-and-Order-Politik soll der Landesregierung aus Grünen und CDU offensichtlich auch bei der anstehenden Novellierung des Polizeigesetzes in Baden-Württemberg zugute kommen. So ist jedenfalls der Appell von Strobl an die Stuttgarter Stadtverwaltung zu verstehen, er »hoffe, die Nacht vom Samstag auf Sonntag« habe »manchem die Augen geöffnet«. Die erste Lesung des Gesetzes wurde nun vom 25. Juni auf den 15. Juli verschoben. Die »grün-schwarze« Landesregierung war bereits 2017 Vorreiter bei den neuen Polizeiaufgabengesetzen. Nun soll eine weitere Reform die Kompetenzen der Polizei noch erweitern. Dabei sei insbesondere der Begriff des »Gefährders« vollkommen unklar, sagte am Mittwoch ein linker Aktivist aus Stuttgart gegenüber jW. Damit werde der Polizei Tür und Tor geöffnet, »um Leute vorsorglich in Haft nehmen zu können«.

Seit Wochen hätten sich vermehrt junge Leute im Schlosspark aufgehalten, die immer wieder von der Polizei beobachtet, kontrolliert und vertrieben worden seien. Auch am vergangenen Samstag habe die Polizei den Schlossgarten mit immer mehr hinzukommenden Einsatzkräften quasi umstellt und die Jugendlichen in Richtung der Einkaufsstraße gedrängt. »Mir kam es nicht so vor, als hätte die Polizei nur reagiert, sondern als hätten die sich auf einen Einsatz vorbereitet«, so eine andere Beobachterin gegenüber jW. Pfefferspray und Schlagstöcke seien an dem Abend großzügig zum Einsatz gekommen. Berichte über »unfreundliche Polizeikontrollen« werden auch von anderer Seite bestätigt. Die repressive Antwort auf die Ereignisse sei absehbar gewesen: »Es gibt kaum alternative Stimmen, die sich ernsthaft mit den sozialen Ursachen beschäftigen wollen. Im besten Fall werden die Jugendlichen jetzt einfach verdrängt, im schlimmsten Fall wiederholen sich die Ereignisse.« Ein anderer Stuttgarter Linker sagte am Mittwoch gegenüber jW: »Das sind Jugendliche, die vom Staat nicht aufgefangen werden, die schlechte Erfahrungen mit der Polizei gemacht haben, da kommt eine Menge Wut zusammen.« Gleichzeitig sei die öffentliche Aufregung übertrieben und mitunter heuchlerisch angesichts der Gewalt, die tagtäglich von diesem Staat ausgehe.