Wirtschaft auf Talfahrt

Mohssen Assanimoghaddam/dpa Die BRD-Exportwirtschaft hat die Talsohle lange noch nicht erreicht

Im Frühjahr, als zahlreiche Ökonomen angesichts des Corona-Lockdowns düstere Prognosen zur wirtschaftlichen Entwicklung abgaben, fiel der »Sachverständigenrat zur Begutachtung der gesamtwirtschaftlichen Entwicklung« mit einer ungewöhnlich optimistischen Sichtweise auf. Erwartet wurde ein Rückgang des deutschen Bruttoinlandsprodukts (BIP) um lediglich 2,8 Prozent. Nun korrigieren die sogenannte Wirtschaftsweisen ihre Voraussagen deutlich nach unten.

Staatshilfe erwünscht

Die erste Einschätzung des Beratergremiums zu wirtschaftlichen Folgen der Coronapandemie datiert auf den 22. März. Damals hatte das Münchener Ifo-Institut bereits eine Schrumpfung des BIP um bis zu 20,6 Prozent prognostiziert. Die Ökonomen Heiner Flassbeck und Friederike Spiecker errechneten, dass es sogar 25 Prozent werden könnten. Nach damaliger Einschätzung des Sachverständigenrats war davon auszugehen, dass die Krise weit milder ausfällt, als die der Jahre 2007/2008, in deren Folge die BRD-Wirtschaft 2009 um 5,7 Prozent einbrach. Der Bundesregierung kam die zuversichtliche Einschätzung gelegen.

Bereits das März-Gutachten enthielt indes neben dem Standard- auch ein Risikoszenario, demzufolge das BIP im schlechtesten Fall um 4,5 Prozent zurückgehen könnte. Am Dienstag teilte der Rat mit, angesichts neuerer Daten erwarte man nun eine Entwicklung, die recht nahe an besagtem Risikoszenario liege. Weiter heißt es, der darin »berechnete Tiefpunkt wird jedoch voraussichtlich noch unterschritten. Der Sachverständigenrat erwartet für das Jahr 2020 einen Rückgang (des BIP) um 6,5 Prozent«.

Hinzu kommt: Anders als in früheren Prognosen wird für das kommende Jahr keine Erholung erwartet, die den Einbruch vollständig ausgleicht. So heißt es in der aktuellen Mitteilung: »Für das Jahr 2021 rechnet (der Sachverständigenrat) mit einem positiven Wachstum von 4,9 Prozent«. Damit dürfte das BIP frühestens im Jahr 2022 wieder auf dem Niveau von 2019, dem Jahr vor der Pandemie liegen, so die Ökonomen. Die Arbeitslosenquote werde in den kommenden Monaten weiter ansteigen und frühestens im Jahresverlauf 2021 langsam wieder zurückgehen.

Ursächlich für die deutliche Korrektur ist dem Sachverständigenrat zufolge das »schlechte außenwirtschaftliche Umfeld«, das die deutsche Exportökonomie sehr belaste. Und die neuen Zahlen passen auch besser zur wirtschaftspolitischen Strategie der Bundesregierung, die mittlerweile mit Hunderten Milliarden Euro jongliert und die Inlandsnachfrage »stärken« will, um das hierzulande aktive Kapital über die Krise zu bringen. Bei den einschlägigen Verbänden stoßen die staatlichen Geldspritzen entsprechend auf Zuspruch. So sprach etwa der Präsident der Industriellenvereinigung BDI, Dieter Kempf, Anfang Juni von einem »starken Signal für Bürger und Unternehmen«. Weiter kommentierte er: »Umfang und zeitliche Verteilung passen, das Volumen von rund 60 Milliarden Euro bereits in diesem Jahr allein für Konjunkturmaßnahmen ist erfreulich groß.«

Geld gegen »Reformen«

Mit dem neuen Gutachten liefern die Regierungsberater also eine wissenschaftliche Rechtfertigung für die Konjunkturpolitik, die die Bundesregierung derzeit auf Wunsch der Wirtschaftseliten praktiziert. Dies gilt auch für die Euro-Ebene: Wie vom BDI und seinen Partnerverbänden aus Frankreich und Italien gefordert, streiten die deutschen Vertreter in Brüssel für ein üppiges Investitionspaket, das den Zusammenhalt der Währungsunion, einem Garanten des deutschen Exportnationalismus, sichern soll. Dazu passt die neue Prognose der »Wirtschaftsweisen«, die dem Euro-Raum eine BIP-Schrumpfung von 8,8 Prozent vorhersagt und vor einer neuen Schuldenkrise warnt. Das Gremium vollzieht den Schritt der Regierung nach, angesichts des Ernstes der Lage den hochverschuldeten und zugleich besonders hart von der Pandemie betroffenen Euro-Ländern wie Italien oder Spanien nicht nur Kredite, sondern echte Transferzahlungen – also Geldgeschenke – in Aussicht zu stellen. Natürlich nur gegen »Reformprogramme« made in Germany.