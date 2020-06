Rechte Kampagne

Sergio Perez/REUTERS Haben die Coronapandemie im Gegensatz zu vielen Altersgenossen überlebt: Zwei Senioren sitzen in Madrid auf einer Parkbank (5.5.2020)

Die postfranquistische Volkspartei (PP) versucht, die Coronapandemie und das durch sie verursachte Leid in der Bevölkerung für ihre Zwecke zu instrumentalisieren und Stimmung gegen die linke Koalitionsregierung in Madrid zu machen. Neuestes Element in der Kampagne: ein parteiinternes Schreiben, von dem die Onlinezeitung eldiario.es am Montag berichtete. Das Medium zitiert aus dem Papier, in dem die PP-Führung am Morgen desselben Tages und nur wenige Wochen vor den Regionalwahlen in Galizien und dem Baskenland am 12. Juli den Parteifunktionären den Slogan »Eine Nation, die sich respektiert, muss in der Lage sein, die eigenen Toten zu zählen, deren Familien zu helfen und sie zu ehren« für die politische Arbeit empfiehlt. Dabei solle von den Politikern vor Ort betont werden, dass die meisten Covid-19-Todesopfer in den Altenheimen derjenigen Regionen registriert worden seien, »in welchen die PP nicht regiert hat«.

Bei dieser Behauptung handelt es sich schlicht um eine Lüge, wie aus einer am Montag erschienenen Recherche der Tageszeitung El País beispielhaft für die Region Madrid, einer traditionellen PP-Hochburg, hervorgeht. Aufgezeigt wird, dass sich die Regionalregierung während der Hochphase der Pandemie allein auf private Anbieter von Krankentransporten verließ, um Bewohner von Altenheimen zu versorgen – mit verheerenden Folgen.

Rund 50.000 Senioren lagen demnach im Rahmen der »Operation Getier« (»operación bicho«) in der Verantwortung von Encarnación Burgueño, die keinerlei Kenntnisse in der Administration von Gesundheitsdienstleistungen besaß – zwölf Tage lang, bis El País diese Information am 6. April das erste Mal öffentlich machte. In der Folge wurde die Tochter von Antonio Burgueño, Chefideologe der Privatisierungswelle im Madrider Gesundheitswesen, entlassen. Bis zu dem Tag waren bereits 4.200 Senioren in Altenheimen der Region gestorben. Laut der Recherche sollen in diesem Zeitraum lediglich vier Krankenwagen rund 200 der 475 Altersheime der Region angefahren haben. Die Zustände, die sie dort vorfanden, waren katastrophal: Kranke hatten weder Medikamente noch Sauerstoffgeräte zur Verfügung, Leichen lagen über Tage auf den Zimmern, ehe sie weggebracht wurden. Wenig später musste die spanische Armee anrücken, um beim Transport der Toten aus den Altenheimen zu helfen.

Unterdessen hat das Krankentransportunternehmen, das die Menschen in den Altenheimen aufsuchte, Anzeige gegen die Regionalregierung erstattet, der sie vorwirft, keinerlei Honorar für die Arbeit gezahlt zu haben. Gegenüber El País versicherte der Firmeninhaber, seine Beschäftigten hätten die Anweisung bekommen, die Kranken nur zu registrieren, statt sie zu behandeln oder in Krankenhäuser zu transportieren. Die laufenden Ermittlungen der Staatsanwaltschaft werden zeigen, ob der schwerwiegende Vorwurf des Sterbenlassens den Tatsachen entspricht. Die Regierung der Regionalpräsidentin Isabel Díaz Ayuso von der PP wies die Vorwürfe zurück und erklärte, diese Anweisung sei in Folge eines »Fehlers« an die Altenheime verschickt worden, es habe sich um einen Entwurf gehandelt. Bereits Anfang des Monats hatte El País unter Verweis auf der Zeitung vorliegende interne E-Mails jedoch berichtet, Funktionäre der Regionalregierung hätten ihre Unterschrift unter derartige Anweisungen an alle Einrichtungen gesetzt.

Bereits am 5. Juni hat ein Gericht in Madrid eine Kollektivbeschwerde Angehöriger von in Altenheimen an Covid-19 Gestorbenen gegen die Madrider Regionalpräsidentin sowie weitere Mitglieder ihrer Regierung an das Oberste Gericht weitergeleitet. Die mehr als 200 Kläger werfen der Regionalregierung vor, Coronapatienten mit Vorerkrankungen von einer wirkungsvollen Behandlung in Krankenhäusern ausgeschlossen zu haben. Die Vorwürfe lauten auf fahrlässige Tötung, unterlassene Hilfeleistung und Amtsmissbrauch.