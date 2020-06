Sicherheitsrat aktiviert

Maxar Technologies via AP/dpa Stein des Anstoßes: Der »Große Damm der äthiopischen Wiedergeburt« am Blauen Nil (28.5.2020)

Im Konflikt um den »Großen Damm der äthiopischen Erneuerung« (GERD) hat Ägypten den UN-Sicherheitsrat eingeschaltet. Außenminister Sameh Schukri betonte zwar, dass er keine Strafmaßnahmen des Rats wünsche, so die Onlinezeitung Egypt Independent am 21. Juni, aber es liege »nun in der Verantwortung des Sicherheitsrates, die Krise des Renaissance-Staudamms zu lösen.« Schukri hatte bereits dem im Januar ausgehandelten Abkommen bescheinigt, eine »faire und ausgewogene Lösung« gefunden zu haben, allerdings hatten nur Ägypten und der Sudan unterschrieben. Äthiopien sah seine Souveränität bedroht, verweigerte sich und rief die Afrikanische Union (AU) hinzu, um zu vermitteln.

Alibi für Intervention?

Unbestritten ist die lebenswichtige ökonomische Bedeutung des Nilwassers für die im Nilbassin lebenden knapp 500 Millionen Menschen. In Ägypten stehen bereits heute pro Einwohner weniger als 600 Kubikmeter Wasser pro Jahr zur Verfügung, weit unter den 1.000, die international als Grenze von Wasserarmut definiert sind. Auf der anderen Seite besteht Äthiopien darauf, souverän über seine Ressourcen zu verfügen. Der Minister für Bewässerung, Seleshi Bekele, versicherte, die Befüllung des Staudamms werde »ohne Schaden für die flussabwärts gelegenen Länder erfolgen, und Äthiopien respektiert die Richtlinie für faires und rationelles Wassermanagement«, wie die ägyptische Nachrichtenseite Daily News am 12. Mai berichtete. Etwa zwei Drittel der äthiopischen Wasserkraftkapazität ist an den Blauen Nil gebunden, sie wird aber erst zu zehn Prozent genutzt.

Im November letzten Jahres wurde ein technischer Konsens gefunden, die Schlüsselfrage zu lösen: Je länger die Füllzeit des Stausees, desto weniger Wasser werde dem Fluss auf dem Weg nach Norden entzogen. In drei Etappen sollte dies geschehen. Ägypten wollte zwölf Jahre, Äthiopien höchstens fünf bis sieben Jahre zugestehen. Darauf beharrte Außenminister Schukri auch nach den Vermittlungsbemühungen vom 9. bis 17. Juni, die von USA, Europäischer Union und AU per Videokonferenz geführt wurden. Der Sudan scheint sich indes mit Äthiopien arrangiert zu haben, könnten doch günstige Stromimporte der zukünftigen Entwicklung nützen.

Aber Ägypten will offensichtlich den Druck auf Äthiopien verstärken. Sucht Kairo ein Alibi für eine militärische Intervention wie schon 1958, als es die Baustelle des sudanesischen Wasserkraftwerks Roseires bombardierte? Im Nachgang wurden Kairo 1959 mit der »Nilwasservereinbarung« zwei Drittel des Wassers, dem Sudan ein Drittel zugesprochen. Die anderen Anlieger des Nils wurden nicht gefragt. Noch 1978 konnte Präsident Anwar Al-Sadat ausrufen: »Ägypten ist bereit, Krieg zu führen, wenn Äthiopien einen Staudamm am Tanasee baut.«

Zum Ende des Jahrtausends änderten sich die Verhältnisse auf dem Kontinent. Zwar stand 1999 die ägyptische Drohung im Raum, die Baustelle des äthiopischen Kraftwerks am Tanasee zu bombardieren – die Gründung der »Nile-Basin-Initiative« der zehn Anliegerstaaten konnte das aber verhindern. Im Rahmen der Initiative unterzeichneten Äthiopien, Ruanda, Tansania und Uganda, später auch Kenia und Burundi, einen »Rahmenvertrag zur kooperativen Nutzung des Nilwassers« und lehnten formell den Vertrag von 1959 ab. Ratifiziert haben das Abkommen bisher nur Äthiopien, Ruanda und Tansania, notwendig für das Inkrafttreten ist jedoch die Anerkennung durch mindestens sechs Anrainerstaaten. Ägypten und Sudan akzeptieren den Rahmenvertrag nicht.

Risiken minimieren

Die Zeit ist gekommen, den »goldenen Mittelweg« zu suchen. Bereits 2016 hat die Studie »Cooperative filling approaches for GERD« der Universitäten von Oxford und Khartum festgehalten, dass durch grenzüberschreitende Koordination Risiken beim Auffüllen des Stausees im Sudan weitgehend beherrscht werden können. Auch auf ägyptischer Seite ließen sich durch eine Kombination aus vereinbarten jährlichen Wasserfreisetzungen aus dem GERD, einer Dürrebekämpfungspolitik für den Assuan-Staudamm und durch ein nilbeckenweites internationales Kooperationsabkommen, das die Höhe des Nassersees schützt, Risiken minimieren. Die »Nile-Basin-Initiative« könnte mit dem Rahmenvertrag die dazu nötige Infrastruktur schaffen und verwalten.