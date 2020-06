Verfassungsschutzbericht muss warten

Wolfgang Kumm/dpa Pose entfällt vorerst: Horst Seehofer und Thomas Haldenwang bei der Vorstellung des Verfassungsschutzberichtes 2018 (Berlin, 27.6.2019)

Gründe wollte das Bundesinnenministerium unter Horst Seehofer (CSU) am Montag abend nicht nennen, als es kurzfristig die Vorstellung des Verfassungsschutzberichts für 2019 absagte. Seehofer sollte den Bericht planmäßig am Dienstag gemeinsam mit Verfassungsschutzpräsident Thomas Haldenwang in Berlin präsentieren. Zunächst wurde in Agenturmeldungen über die Terminabsage indirekt ein Zusammenhang mit Irritationen über die von Seehofer angekündigten Strafanzeige gegen die Taz-Autorin Hengameh Yaghoobifarah hergestellt. Angesichts vieler kritischer Stimmen hatte ein Sprecher des Ministeriums am Montag erklärt, die Entscheidung für die Anzeige sei »noch nicht gefallen«. Doch es gibt einen weiteren möglichen Grund, warum Seehofer der Presse ausweichen wollte.

Am Dienstag morgen berichtete das Redaktionsnetzwerk Deutschland (RND) online, das Bundesinnenministerium habe lange gezögert, AfD-Gliederungen im Verfassungsschutzbericht zu nennen. Es habe versucht, den völkisch-nationalen »Flügel« der AfD und ihre Nachwuchsorganisation Junge Alternative (JA) herauszuhalten. Das Bundesamt für Verfassungsschutz (BfV) habe aber zur Nennung der Gruppierungen geraten und sich damit durchgesetzt.

»Flügel« und JA würden als »Verdachtsfälle« im Bereich Rechtsextremismus aufgeführt. Insgesamt habe der Inlandsgeheimdienst 2019 rund 32.000 Personen dieser Kategorie gezählt – 8.000 mehr als im Jahr 2018.

Laut RND hatte Seehofers Ministerium am 4. November 2019 in einem Schreiben an die Verfassungsschützer angeregt, dass es im Bericht kein gesondertes Kapitel zu Verdachtsfällen geben solle. JA und »Flügel« sollten nur aufgeführt werden, wenn deren Bestrebungen zwischenzeitlich als »gesichert rechtsextremistisch« eingestuft würden. Das geschah im Fall des »Flügels« aber erst im März 2020, also nach dem Berichtszeitraum. Nach einem Beschluss des AfD-Bundesvorstands löste sich der »Flügel« Ende April 2020 formal auf.

Die Verfassungsschützer drängten laut RND in einem Antwortschreiben vom 10. Dezember 2019 darauf, JA und »Flügel« im Bericht zu nennen. Begründung: Sonst würde das auf »Unverständnis bei Politik, Medien und Öffentlichkeit stoßen«. Dafür spräche die breite Resonanz, die schon die Benennung des »Flügels« als Verdachtsfall hervorgerufen habe.

Der vom RND zitierte »vertrauliche Schriftwechsel« soll Teil zweier Eilklagen der AfD gegen das Ministerium sein. Die Partei wollte die Nennung der Organisationen und ihrer vermuteten Mitgliederstärke (7.000 »Flügel«, 1.600 JA) verhindern. Sie unterlag am vergangenen Freitag vor dem Oberverwaltungsgericht Berlin.

Seehofers Ministerium nannte am Dienstag zunächst keinen Alternativtermin für die Vorstellung des Verfassungsschutzberichts. Allerdings teilte es mit, dass man die »vor allem online aktive« Neonazigruppierung »Nordadler« verboten habe. In Nordrhein-Westfalen, Sachsen, Brandenburg und Niedersachsen seien am Dienstag morgen insgesamt rund 300 Polizeibeamte zu Razzien bei sieben führenden Vertretern der Gruppe angerückt. Ihr würden mehrere Dutzend Mitglieder zugerechnet. Sie sollen sich im Netz über die Beschaffung von Waffen ausgetauscht haben. (dpa/jW)