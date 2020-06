Wirecard-Skandal spitzt sich zu

Christian Ditsch/Version Wirecards Börsenwert ist seit dem vergangenen Mittwoch um 11 Milliarden auf weniger als 2 Milliarden Euro abgestürzt

Der Bilanzskandal beim Zahlungsdienstleister Wirecard spitzt sich zu. Der Dax-Konzern ließ in der Nacht zum Montag Zweifel verlautbaren, ob ein Geschäft mit asiatischen Partnern überhaupt existiert, das seit Jahren für einen großen Teil der Buchungsgewinne von Wirecard steht. Die verschwundenen 1,9 Milliarden Euro existierten mit »überwiegender Wahrscheinlichkeit« nicht – immerhin eine Summe in der Größenordnung der grönländischen Staatsausgaben. Man untersuche nun, »ob, in welcher Art und Weise und in welchem Umfang dieses Geschäft tatsächlich zugunsten der Gesellschaft geführt wurde«. Die Wirecard-Aktien setzten ihre Talfahrt fort.

Der Präsident der Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht (Bafin) sah sich mittlerweile gezwungen einzuräumen, dass private und öffentliche Institutionen, einschließlich seiner eigenen Behörde, versagt haben. Bundesfinanzminister Olaf Scholz (SPD) verteidigte hingegen die Bafin. Die Aufsichtsbehörden hätten ihren Job gemacht, sagte er. Schon vor ein paar Wochen hatten Wirtschaftsprüfer von KPMG in einer vom Unternehmen selbst in Auftrag gegebenen Sonderprüfung Zweifel an den milliardenschweren Treuhandkonten geäußert, die das Geschäft von Wirecard in Asien absichern sollten. Dort hat das Unternehmen keine eigene Lizenz, sondern ist auf Dritte angewiesen, um die Transaktionen abzuwickeln. Die Prüfer von Ernst and Young, die seit Jahren die Abschlüsse von Wirecard unter die Lupe nehmen, hatten am Donnerstag erklärt, Dokumente zu Geldern auf den Treuhandkonten seien offenbar gefälscht.

Das Geld ist nach Angaben der philippinischen Zentralbank nie im Land angekommen. Sie prüft nun ebenfalls, was passiert ist. Cezar Consing, der Vorstandschef der Bank BPI, bei der angeblich Konten geführt wurden, sagte Reuters, das Zertifikat sei eine plumpe Fälschung gewesen. Die BDO Unibank, die zweite genannte Bank, erklärte, einer ihrer Marketingmanager habe die Bescheinigung gefälscht. Die Münchner Staatsanwaltschaft prüft eine Ausweitung ihrer Ermittlungen, die bisher lediglich wegen Marktmanipulation geführt werden. Die Ratingagentur Moody’s hat Wirecard die Einstufung der Kreditwürdigkeit mittlerweile entzogen. Das Unternehmen ist an der Börse nun nur noch ein Zehntel dessen wert, was noch Anfang September 2019 zu Buche stand. (Reuters/dpa/jW)