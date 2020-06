Ehrung für Arbeitermörder

imago images/United Archives International Werden in der Bundesrepublik noch mit Straßennamen geehrt: Freikorpsangehörige (Aufnahme von 1919 oder 1920)

Die jüngsten antirassistischen Proteste haben auch in Deutschland den Blick auf Denkmäler und Straßennamen gelenkt, mit denen Verantwortliche für Kolonialgreuel verherrlicht werden. Nach dem Ersten Weltkrieg fanden einige der zuvor in den Kolonien bei der Aufstandsbekämpfung erprobten Grausamkeiten nunmehr in Deutschland Anwendung gegen die revolutionäre Arbeiterbewegung als »inneren Feind«. Einer der damaligen Arbeiterschlächter, Wilfried von Loewenfeld (1879–1946), wird bis heute durch einen Straßennamen im Bezirk Kirchhellen der Ruhrgebietsstadt Bottrop geehrt.

Nach der Novemberrevolution 1918 hatte der Marineoffizier Loewenfeld im Auftrag des sozialdemokratischen Reichswehrministers Gustav Noske ein Freikorps zur Bekämpfung revolutionärer Kräfte gebildet. Die Marinebrigade Loewenfeld beteiligte sich 1920 am monarchistischen Kapp-Putsch gegen die Republik. Nach dessen Scheitern infolge eines Generalstreiks ging das mit schwerem Kriegsgerät von Panzern bis zu Flugzeugen hochgerüstete Freikorps gegen die aus Arbeitern gebildete Rote Ruhrarmee vor. In Bottrop und Kirchhellen massakrierten die »Loewenfelder« dabei 257 Menschen, die meisten davon Bergleute.

Unter dem Naziregime wurde die frühere Johannesstraße in Kirchhellen in Marine-Brigade-von-Loewenfeld-Straße um-, doch nach dem Zweiten Weltkrieg wieder rückbenannt. 1960 beschloss der Gemeinderat dann einstimmig »zur Erinnerung an die vor 40 Jahren in Kirchhellen, Bottrop und Umgebung gefallenen Angehörigen der dritten Marinebrigade von Loewenfeld« die erneute Umbenennung in Loewenfeldstraße. Zwar empfahl der Bottroper Stadtrat bereits im Jahr 2000 aufgrund von Anträgen der DKP und ÖDP eine Namensänderung. Doch erst zehn Jahre später wurden lediglich die Straßenschilder mit dem nichtssagenden Zusatz »Zur mahnenden Erinnerung an die Kirchhellener Ereignisse 1920« versehen.

Ein vom Lokalhistoriker und früheren Bottroper Ratsherren Sahin Aydin gestellter Bürgerantrag auf Umbenennung der Loewenfeldstraße wurde im vergangenen Jahr von der Bezirksversammlung Kirchhellen abgewiesen. Am 9. Juni 2020 lehnte das CDU-dominierte 15köpfige Gremium einen erneuten Antrag Aydins auf Umbenennung der Straße nach der von Angehörigen der Marinebrigade im Bottroper Polizeigefängnis vergewaltigten Arbeiterin Maria Lippert einstimmig ab.

In der Begründung wurde auf »einen erheblichen Kosten- und Zeitaufwand« verwiesen. Zwar könne eine Umbenennung von Straßen erfolgen, »wenn der ursprüngliche Straßenname als Störung der öffentlichen Ordnung empfunden werden kann, wie beispielsweise bei der Benennung nach einem führenden Vertreter des Naziregimes«. Doch sei nicht bekanntgeworden, dass die Anwohner den Straßennamen als »anstößig empfinden«. Ignoriert wird, dass der 1928 als Vizeadmiral aus dem aktiven Truppendienst ausgeschiedene Loewenfeld nach eigenen Angaben den Hitler-Putsch 1923 unterstützt hatte. Zudem machten viele seiner Landsknechte, die bereits 1920 das Hakenkreuz am Stahlhelm getragen hatten, Karriere in der Nazipartei.

Auf dem Friedhof von Kirchhellen befindet sich weiterhin ein Ehrengrab der Marinebrigade Loewenfeld. In Kiel gibt es dagegen im Stadtrat eine Mehrheit für einen Antrag der Fraktion Die Linke, der dortigen Grabstätte Loewenfelds aufgrund seiner antidemokratischen Gesinnung und tragenden Rolle bei der Niederschlagung des Ruhraufstandes 1920 den Charakter als Ehrengrab abzuerkennen. Als solches ist die Grabstätte zwar noch auf dem Webportal der Stadt Kiel verzeichnet. Doch befindet sich dort der Hinweis: »Die Biographie von Wilfried von Loewenfeld wird derzeit überarbeitet«.