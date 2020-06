Rückkehr der Großmachtpolitik

Michaela Rehle/REUTERS Wieder da: Soldaten eines Panzergrenadierbataillons werden nach Litauen verabschiedet (Oberviechtach, 19.1.2017)

In seinem jüngsten Buch zeichnet der emeritierte Kasseler Politologieprofessor Werner Ruf den »Weg der Restauration« deutscher Macht- und insbesondere Militärpolitik von der Niederlage im Zweiten Weltkrieg bis heute nach. Diese Renaissance steht laut Autor in der Tradition »realistischer« Außenpolitik, der zufolge internationale Politik ein immerwährender Kampf um Macht im Sinne Max Webers ist und Staaten versuchten, dem jeweils anderen den eigenen Willen gegen dessen Widerstreben zu oktroyieren.

Rufs Hauptthese ist, dass es der herrschenden Klasse der Bundesrepublik Deutschland gelungen sei, die Rivalitäten sowohl zwischen den USA und der Sowjetunion als auch jene innerhalb der sogenannten westlichen Wertegemeinschaft zu nutzen, um Schritt für Schritt die eigene Außenpolitik zu remilitarisieren. Die Besonderheit der nachholenden Militärentwicklung Deutschlands liege ferner darin, dass man nicht allein, sondern bis heute »immer im Bündnis« in den Krieg zieht – im Rahmen der NATO, der Europäischen Union oder in Ad-hoc-Koalitionen. Ideologisch werde der deutsche Anspruch, die Weltordnung mitzubestimmen, mit auf Akzeptanz zielenden, moralischen Begriffen wie dem der »Verantwortung« gerechtfertigt.

Durch ihr bündnispolitisches Vorgehen habe die politische Elite Deutschlands, so Ruf, gleichzeitig die Ängste vor allem der europäischen Nachbarn und von Teilen der Öffentlichkeit zerstreuen, die deutsche Vergangenheit im Sinne gegenwärtiger Interessen »bewältigen« und sich schließlich noch als Friedensmacht inszenieren können. Multipolar ausgerichtete Außenpolitik ist vor diesem Hintergrund nicht auf ökonomischen und politischen Ausgleich zwischen Staaten ausgerichtet, sondern ein Vehikel zur Durchsetzung nationaler Interessen.

Rufs Darstellung ist insgesamt ein Parforceritt durch die deutsche Nachkriegsgeschichte von der Einbindung der westdeutschen Bundesrepublik in die EU-Vorläuferstrukturen und die NATO bis zur Entwicklung Deutschlands zur »militärischen Führungsmacht in der EU« und zum gegenwärtig größten deutschen Kriegseinsatz in Mali. Dass eine solche, auf knapp 130 Seiten komprimierte Erörterung Lücken aufweist, ist nicht überraschend. So spart der Autor die Zeit zwischen dem westdeutschen NATO-Beitritt 1955 und dem Ende der bipolaren Weltordnung 1989/90 komplett aus. Außerdem reduziert er seine Darlegung stark auf die Geschichte von Verträgen und politischen Institutionen.

Nichtsdestotrotz geht Ruf im Buch auf verschiedene umstrittene Punkte der friedenspolitischen Debatte ein. Das Verhältnis Deutschlands zu den USA beziehungsweise der EU zur NATO beschreibt er zutreffend als »kooperative Konkurrenz«. Die Bundesrepublik und die EU seien ohne Einschränkungen politisch, ökonomisch und militärisch an die USA und die NATO gebunden und auf sie angewiesen. Beide Seiten verfolgten auch weltpolitisch weitgehend deckungsgleiche Ziele. Gleichzeitig hätten sich Deutschland und die EU zunehmend eine relative Autonomie innerhalb der NATO verschafft, um nationale respektive europäische Interessen auch militärisch stärker auf eigene Faust verfolgen zu können. Allerdings verliert Ruf bei der Analyse nicht den Blick für die realen Machtrelationen. Er konzediert: »Die NATO ist und bleibt der Pfeiler der westlichen Interventionsfähigkeit und des gewaltförmigen Gestaltungswillens der kapitalistischen Länder.« Daher sei der Verbleib in der NATO für Deutschlands herrschende Klasse auch »unverzichtbar«.

Die Rolle der BRD innerhalb des westlichen Gefüges beschreibt Ruf als die einer »Scharniermacht«. Sie habe sich zur führenden Kraft in der EU und zugleich zu einem unentbehrlichen Pfeiler in der NATO entwickelt. Durch den Tanz auf zwei Hochzeiten könne sie sich die nötigen Partner aussuchen, etwa bei der Verfügungsgewalt über Atomwaffen, der sogenannten nuklearen Teilhabe, und so ihre Interessen wahren. Militärpolitisch käme diese Position im »Rahmennation«-Konzept des Bundesverteidigungsministeriums aus dem Jahr 2017 zum Ausdruck.

Historisch ist Rufs Analyse sattelfest. Theoretisch stehen aber im Buch zwei Linien unvermittelt nebeneinander. Einerseits koppelt der Autor das »neoimperialistische Verhalten der EU« und das Agieren der NATO unzweideutig und zu Recht an »die aktuellen Verwertungsinteressen des europäischen Kapitals« und an die Funktionsfähigkeit des »herrschenden kapitalistischen Systems«. Andererseits begegnet er der auf dem Boden des Kapitalismus realistischen Außenpolitik mit Argumenten der »idealistischen Schule« internationaler Politik, das heißt mit einem Plädoyer für die Einhaltung von Verträgen, für das Völkerrecht und internationale Institutionen. Dabei zeigt die historische Untersuchung, dass jene Institutionen in den letzten Dekaden den Aufstieg Deutschlands zur Weltmacht ebensowenig verhindert haben wie die Raubzüge der NATO und EU. In einigen Fällen haben sie sie sogar ermöglicht.