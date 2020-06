Nachschlag: Fakten schaffen

Debbie Hill/Pool UPI/dpa Israels Premierminister Benjamin Netanjahu, im Hintergrund eine Siedlerkolonie im Westjordanland (20.2.2020)

Ab 1. Juli, so die Ankündigung von Premierminister Benjamin Netanjahu, will Israel sich Teile des Westjordanlandes einverleiben. Die im »Sechstagekrieg« vor 53 Jahren von israelischen Truppen völkerrechtswidrig besetzte Region wurde bislang nicht einmal von der Regierung in Jerusalem als Teil Israels eingestuft, konstatieren Tim Aßmann und Benjamin Hammer in ihrem Feature. Mit dem »Friedensplan« von Donald Trump soll sich das nun ändern. Langgehegte Träume fundamentalistischer Siedler, die das Land mit Verweis auf die Bibel für sich beanspruchen, könnten bald Realität werden – auch wenn weiterhin Unklarheit darüber besteht, welche Gebiete genau annektiert werden sollen. Klar aber ist, dass den dort lebenden Palästinensern weiterhin fundamentale Rechte vorenthalten bleiben. Und dass Netanjahus Pläne, die er offenbar vor den US-Präsidentschaftswahlen im November rasch umzusetzen gedenkt, jede Aussicht auf Frieden in der Region zunichte machen. Selbst der historische Friedensvertrag mit Jordanien steht derzeit auf dem Spiel. (shu)

