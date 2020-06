Hollywood fest im Blick

Kamil Krzaczynski/REUTERS Nehmen Sie Platz auf der Bestsellerliste – die Entertainerin Oprah Winfrey

Auf den ersten Seiten sind wir blind. Vom Klappentext oder aus Rezensionen haben wir vielleicht schon erfahren, dass dieser Roman in den Südstaaten der USA zur Zeit der Sklaverei spielt, dass der Pro­tagonist Hiram ein afroamerikanischer Sklave ist. Doch während Ta-Nehisi Coates uns in der Anfangsszene sonst ein detailliertes Bild malt – die rote Erde von Virginia, die grünen Felder, die steinerne Brücke –, enthält er uns zunächst ein wichtiges Detail vor: die Hautfarbe der Beschriebenen. Warum also Hiram die Kutsche lenken muss, während sein Bruder hinten mit einer Dirne schäkert, warum der Bruder zuvor versucht hatte die »Oberen« bei einem Pferderennen von seiner Ebenbürtigkeit zu überzeugen – wir wollen klare Zuschreibung, um die dahinterliegenden Machtkonstellationen zu entschlüsseln.

Dieser erzählerische Kniff lässt sich natürlich nicht lange durchziehen, hat er seine schlichte aber kraftvolle Botschaft von der Willkür der Hautfarbe als Unterscheidungskriterium erst mal erzwungen. Er etabliert aber für den Rest des Buchs den Duktus des Ich-Erzählers Hiram, der seine Erlebnisse schnörkellos schildert, ohne große Exkurse ins Abstrakte, ohne Deutung, als rede er mit einem Zeitgenossen.

Es ist also klar: Wir sollen den Erzähler nicht mit dem Autor Ta-Nehesi Coates verwechseln, der sich mit seinen Essays zu afroamerikanischer Geschichte für The Atlantic einen Namen gemacht hat. Seine nichtfiktionalen Bücher »Zwischen mir und der Welt« und »We were eight years in power: Eine amerikanische Tragödie« haben sein Profil des schwarzen Intellektuellen im Kampf gegen Rassismus geschärft. Coates’ Wissen, dass der Bürgerkrieg um die Sklaverei kurz bevorsteht; dass danach die rassistischen Jim-Crow-Gesetze, die Segregation und die Lynchjustiz warten; dass bis heute, selbst nach den blutigen Kämpfen für das Ende der Segregation in den 1960er Jahren, nicht von Gleichberechtigung die Rede sein kann – es ist nicht Hirams Wissen.

Hiram lebt als Halbwaise auf einer Tabakplantage in Virginia zur Zeit des »Antebellum«, wie in der USA die Zeit vor dem Bürgerkrieg 1861 bis 1865 genannt wird. Seine Mutter war eine Sklavin, sein Vater ist der Besitzer der Plantage, der mit einer anderen, weißen Frau seinen Sohn und rechtmäßigen Erben Maynard hat.

Zwei herausragende Fähigkeiten unterscheiden Hiram von seinen Leidensgenossen: die erste, die realistische, ist eine fast fotografische Erinnerungsgabe, mit der er schon als kleiner Junge Gäste seines Vaters beeindruckt, der ihm deshalb eine Bildung angedeihen lässt und ihn nicht auf dem Feld, sondern im Haus arbeiten lässt. Die zweite Fähigkeit ist magischer Natur: Er kann sich und andere mittels der Kraft der Erinnerung von einem Ort an einen anderen teleportieren, wofür die Nähe zu Wasser notwendig ist. Diese sogenannte »Konduktion« muss der »Wassertänzer« Hiram erst entdecken und im Lauf des Romanes entwickeln.

Ein zunächst gescheiterter Fluchtversuch bringt ihn über verschnörkelte Wege in Kontakt zur »Underground Railroad« und zu Harriet »Moses« Tubman, der historischen Fluchthelferin, die Sklaven auf ihrem Weg aus den Südstaaten in die Nordstaaten unterstützte. Hiram tritt ihrer klandestinen Organisation bei, er will als Agent auch seine große Liebe und seine Ziehmutter von seiner früheren Plantage retten.

Coates führt uns eindrucksvoll in die Welt eines Sklaven ein, beschreibt die Ängste, die Depression. Wir erleben Hirams erste verwirrende Erfahrungen nach der erfolgreichen Flucht, als er in Philadelphia unbehelligt durch die Stadt spazieren kann. Die Beschreibungen sind ebenso befreiend schön, wie die Schilderungen des Sklavendaseins grauenhaft sind.

Die Mischung aus historischen Figuren und magischen Elementen wirft aber eine Frage auf. Wenn Coates, um dem Gefängnis der Historizität zu entkommen, Magie hinzufügt, warum wählt er als Superkraft ausgerechnet die Erinnerung? Die Botschaft dahinter ist so richtig und wichtig, wie sie gefällig ist: Ohne Erinnerung gibt es keinen Ausweg aus dem Rassismus. Im Mai 2020 wäre dieser Hinweis für George Floyd allerdings ein schwacher Trost gewesen, als er das Polizistenknie auf seinem Hals spürte.

Aber Coates hat vielleicht ein anderes Publikum vor Augen. Eins, das den Blick der afroamerikanischen Entertainerin Oprah Winfrey teilt. Die einflussreiche Milliardärin wählte den »Wassertänzer« als erste Buchempfehlung ihres wiederbelebten »Oprah’s Book Club« – eine Adelung, die fast automatisch Bestsellerstatus bedeutet. In einem gemeinsamen Fernsehinterview mit Winfrey erklärte Coates auch, dass er das Buch als Romanze angelegt hatte, um damit den Geschmack seiner Mutter zu treffen. Als solche hat »Der Wassertänzer« enormes kommerzielles Potential. Bis auf den »blinden« Anfang liest sich das Buch, als sei die Hollywoodverfilmung schon fest eingeplant.

Man muss das Urteil des afroamerikanischen Aktivisten und Philosophen Cornel West über Coates nicht teilen, dass dieser das »neoliberale Gesicht des schwarzen Freiheitskampfes« ist. Aber sein Selbstverständnis als journalistischer Chronist, der Ungerechtigkeit beschreibt, ohne die dahinterliegenden Mechanismen des Kapitalismus zu erwähnen, wirkt auch in seinen Roman hinein.

Der fast schon sanfte Blick, den Hiram auf das Schicksal »seiner Leute« wirft, hat etwas Unbefriedigendes. Die Abschaffung der Sklaverei erscheint in den Augen Hirams und Harriet Tubmanns als ein notwendig langer Prozess, der auf klandestine Unterwanderung eines maroden, antiquierten Wirtschaftssystems setzen muss. Aber die Epoche, in der Coates seine Romanze spielen lässt, hätte noch andere reale Perspektiven zu bieten gehabt. Unter Hirams Zeitgenossen in Virginia waren etwa der Sklave Nat Turner, der 1831 einen Sklavenaufstand anzettelte. Oder der weiße Abolitionist John Brown, der erhängt wurde, nachdem er versucht hatte, eine Revolution anzustiften, um die Sklaverei zu beenden. Auch daran hätte man erinnern können.