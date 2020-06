Seine Bauern sind nicht salonfähig

Museum Wiesbaden/Bernd Fickert Zeichnung als Mittel der Wirklichkeit: Skizze des Künstlers Ludwig Knaus

Bevor die Genremalerei mit ihren Alltagsszenen Anfang des 20. Jahrhunderts nach großen Traditionen in Bedeutungslosigkeit versank, erlebte sie hierzulande noch eine letzte Hochphase in den Gemälden der Düsseldorfer Schule, die nach sozialkritischen Ansätzen aber letztlich auch ins Anekdotische und Triviale abglitt. Einem typischen, dabei herausragenden Vertreter dieser Schule, Ludwig Knaus (1829–1910), ist nun eine Ausstellung in seiner Geburtsstadt Wiesbaden gewidmet. Geprägt wurde dieser Künstler Mitte des 19. Jahrhunderts, der Naturalismus verdrängte die Romantiker, den Düsseldorfern ging es um einen neuen Realismus. Dessen Medium war zunächst einmal die Zeichnung. »Nicht gemalt werden durfte, was zuvor nicht zeichnerisch erfasst und damit beherrscht war«, so fasste es vor einigen Jahren Bernd Küster im Ausstellungskatalog zur ersten Retrospektive von Ludwig Knaus’ Zeichnungen in der Aschaffenburger Jesuitenkirche zusammen.

Knaus beherrschte seine Sujets schon sehr früh meisterhaft. Aus einfachen Verhältnissen stammend, wurde er ausgebildet beim Landschaftsmaler Otto Reinhold Jacobi. Spätere Lehrer waren Carl Ferdinand Sohn und Wilhelm von Schadow an der Akademie in Düsseldorf, wo Knaus sich ein Atelier mit Anselm Feuerbach teilte. Die Zeichnung war ihm ein Mittel der Wirklichkeit, was die Wiesbadener Ausstellung unterstreicht, die man »Homecoming« genannt hat.

Vor allem in der Darstellung des bäuerlichen Lebens war Knaus ein Könner. Zeitgenossen mochten sich um den Impressionismus verdient machen. »Mir sagt aber das ausdrucksvolle lebendige Genre entschieden besser zu, wo man sich für die Individualitäten interessiert, wo die Leute sprechen und handeln und in intimer Beziehung zueinander stehen«, erklärte er einmal. Seine Schwarzwaldbauern mit ihren wachen Augen und furchigen Gesichtern, seine Szenen des Landlebens, entstanden auch in England, Italien, Belgien und Holland, gehören zu den besten Genredarstellungen des 19. Jahrhunderts, wie ein Chronist schon im Jahr 1878 bemerkte: »Seine Bauern sind eben Bauern, er glättet die Härten ihres Wesens nicht, um sie salonfähig zu machen.«

Knaus wurde in jener Zeit zum Weltstar. 1855 auf der Pariser Weltausstellung prämiert und gefeiert, zog er an die Seine, verkaufte Werke in die USA. Der New Yorker Kunsthändler Samuel Putnam Avery bewies ein Händchen dafür: »New York is the market for Knaus.« Knaus war Professor an der Berliner Kunstakademie und auch Kaiserin Eugénie, letzte Monarchin Frankreichs, erwarb ein Gemälde von ihm, doch bald nach seinem Tod 1910 geriet Knaus, der seine Kunstgattung noch einmal so populär gemacht hatte, mit ihr in Vergessenheit. Sein Werk verblasste, zu seiner Zeit schon tausendfach reproduzierte Bestseller wie die »Goldene Hochzeit« eingeschlossen. Daran wird die aktuelle Ausstellung mit ihren 170 Arbeiten kaum viel ändern, auch wenn es den Kuratoren Peter Forster und Rebecca Krämer gelungen ist, einige Arbeiten erstmalig aus den USA zu leihen.

Neben Gemälden voller Figuren wie »Der Taschenspieler« (1862) faszinieren in der Schau die Zeichnungen, die zumeist aus der Sammlung des Museums stammen und erstmals publiziert sind. Hier zeigt sich Knaus’ Meisterschaft ganz unmittelbar, doch was ein wenig stört: Man hat sie allzu dicht gehängt. Sie können es mit jenen seines Berliner Akademiekollegen Adolph von Menzel aufnehmen – die beiden weilten 1867 zusammen in ­Paris –, sind den Gemälden ebenbürtig und hätten genauso großzügig präsentiert werden sollen.

In Wiesbaden soll eine neu gegründete Knaus-Gesellschaft helfen, den Maler über Hessen hinaus wieder etwas bekannter zu machen. Sein Name müsste »so hell leuchten wie der von Jawlensky«, meint Forster, der Knaus den »größten Sohn der Stadt Wiesbaden im 19. Jahrhundert« nennt.

Ein politischer Maler war Knaus nicht, ein leise sozialkritischer schon. Er hat die Armut des Volkes in seinen Bildern nicht verleugnet, vielfältige Seelenregungen der Menschen erkannt. Einen »poetischen Realisten« nennt Forster den Künstler, das trifft es ganz gut. Seine Bilder zeigen eine Welt im Umbruch der Industrialisierung, das matte Strahlen auf den Gesichtern des Volkes birgt ein Geheimnis.