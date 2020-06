Demontage im Akkord

Matthias Rietschel/dpa-Zentralbild AfD-Parteichef Jörg Meuten am Samstag im sächsischen Lommatzsch

Krisenzeiten sind Zeiten der Exekutive. Opposition hat es da schwer. Gerade deshalb muss agiert werden, wenn die Krise sich ihrem Ende zuneigt. Ein Parteikonvent ist ein »kleiner Parteitag«; da könnte man liefern. Geliefert hat die AfD bei ihrem Konvent am Sonnabend in der sächsischen Provinz vor allem eines: die Fortsetzung der innerparteilichen Grabenkämpfe und die Erkenntnis, dass deren Ende nicht in Sicht ist. Da ist eine »Gruppe Demontage« am Werk, die Überstunden schiebt und Akkord macht.

Kennzeichnend für den desolaten Zustand der Partei – ihr Ehrenvorsitzender Alexander Gauland sieht gar »regelrechte Zersetzungstendenzen« –, ist, dass Parteisprecher Jörg Meuthen es als Sieg feiert, dass ein Antrag, der ihm wegen »parteischädigenden und zersetzenden Verhaltens« Maßregelungen und persönliche Konsequenzen androhte, vom Konvent denkbar knapp mit 23 Für- und 27 Gegenstimmen abgelehnt wurde.

Nicht Sachpolitik als Alternative zum Regierungshandeln stand im Mittelpunkt des Treffens in Lommatzsch, sondern die Causa Andreas Kalbitz. Der Vorstandsmehrheit war am Vortag gerade gerichtlich bescheinigt worden, in der Sache gegen das Parteiengesetz verstoßen zu haben. Treibende Kraft bei der Annullierung der Mitgliedschaft des prominenten »Flügel«-Mannes war Meuthen gewesen. Und prompt kommentierte süffisant der Flügel-nahe sächsische Landesvorsitzende Jörg Urban – natürlich pro Kalbitz: »Ich freue mich sehr für ihn. Nun müssen wir als AfD geschlossen zur Sachpolitik zurückkehren.«

Genau das wird natürlich nicht passieren. Der angeblich aufgelöste Flügel reorganisiert sich aktuell als »Alternative Basis«. Aus Raider wird Twix. Die Selbstdemontagearbeiten gehen unterdessen mit Hochdruck weiter. Parteimitbegründer Konrad Adam resümiert resigniert, es seien »Goldgräbernaturen« am Werke, nur auf den eigenen Vorteil bedacht. Und zieht eine vernichtende Bilanz: »Nur die AfD hat es fertiggebracht, einem bekennenden Antisemiten ein Landtagsmandat zu verschaffen, eine Freizeitprostituierte als familienpolitische Sprecherin zu etablieren und einen rechtskräftig verurteilten Hooligan zum Vorsitzenden eines Bundestagsausschusses zu machen.«

Meuthen wird es wohl nichts nützen, dass er umgehend auf den Grundkonsens der AfD zurückgreift, den Rassismus. »Höchste Zeit für die Unterbindung der Einwanderung in unser Sozialsystem«, verkündete er kurz vor Beginn des Konvents via Facebook. Die Frage ist längst nicht mehr, ob er sich als Vorsitzender halten kann, sondern nur noch wie lange. Den innerparteilichen Dauerzwist aber wird auch sein Abgang nicht beenden. Der programmatische Spagat zwischen »Sozialpatriotismus« (­Höcke) und Marktradikalismus bleibt bestehen. Und ein solcher zerreißt in der Regel die Hose.