Langer Schatten

Siphiwe Sibeko/REUTERS »Kapitalismus und Rassismus sind zwei Seiten derselben Münze«: Demonstration der oppositionellen Economic Freedom Fighters nach dem Polizeimord an George Floyd (Pretoria, 8.6.2020)

Zum 70. Mal jährt sich am heutigen Montag die Verabschiedung eines der Kerngesetze des Apartheidregimes in Südafrika. Der »Population Registration Act« (Bevölkerungsregistrierungsgesetz), der am 22. Juni 1950 den »Royal Assent« erhielt, die königliche Zustimmung der formal noch als Kolonialmacht agierenden britischen Krone, formte die Grundlage für die Klassifizierung der Südafrikaner nach »Rassen«. Die Folge für »Schwarze« und »Coloureds« (»Farbige«) waren eine fortgesetzte Entrechtung und rassistische Diskriminierung, die auch vor dem Privatleben nicht haltmachte. Wer wen heiraten durfte, wer wo im Bus sitzen konnte und wer an welchem Strand liegen durfte, bestimmte die allein von der weißen Minderheit gewählte Regierung. Das Gesetz selbst wurde 1991 im Zuge des Übergangs zur Demokratie noch vom National-Party-Regime selbst zurückgenommen. Die Folgen des institutionellen Rassismus aber sind auch heute noch allgegenwärtig – und die unveränderten wirtschaftlichen Rahmenbedingungen reproduzieren ihn.

Diese Anknüpfungspunkte machten Anfang des Monats auch südafrikanische Black-Lives-Matter-Demonstranten deutlich. Acht Minuten und 46 Sekunden knieten sie auf der Straße vor dem US-Generalkonsulat im Johannesburger Börsenstadtteil Sandton. Die Symbolik galt dem schwarzen US-Amerikaner George Floyd, den ein weißer Polizist am 25. Mai getötet hatte, indem er genau diese acht Minuten und 46 Sekunden auf Floyds Hals kniete. Doch die Demonstranten in Johannesburg erinnerten auch an Collins Khosa, den südafrikanische Soldaten am 10. April zu Tode prügelten. Khosa starb im Township Alexandra, dem Armenviertel, aus dem die Arbeitskräfte für das reiche Sandton kommen. Sein »Vergehen«: Er besaß Alkohol, dessen Erwerb während des Lockdowns in Südafrika untersagt war. Ob Khosa die Getränke überhaupt illegal beschafft oder vollkommen legal vor der Verhängung der Ausgangssperre eingekauft hatte, interessierte die Soldaten, die rechtswidrig in sein Haus stürmten, offensichtlich nicht. Der 40jährige ist eines von mindestens elf Opfern, die während des Lockdowns von Polizei- und Armeekräften getötet wurden. Alle elf waren Schwarze.

Zufall war das nicht. Wenn Soldaten und Polizisten während der Ausgangssperre auf Passanten einschlugen oder diese zwangen, sich vor ihnen im Dreck auf der Straße zu rollen, dann taten sie das nicht in den reichen Vororten der Weißen, sondern stets in den Armenvierteln der Schwarzen. Allein die Tatsache, dass diese Stadtarchitektur bis heute, 26 Jahre nach den ersten demokratischen Wahlen, nahezu unverändert geblieben ist, zeigt, wie fest verankert der strukturelle Rassismus in Südafrika ist. Die Post-Apartheid-Gesellschaft hat als Folge der Verhandlungen zur Ablösung des alten Regimes die wirtschaftlichen Rahmenbedingungen unangetastet gelassen. Es gab eine Wahrheits- und Versöhnungskommission, die die grausamsten Menschenrechtsverbrechen aufklären wollte, aber keinen materiellen Ausgleich.

Im Gegenteil: Durch die Maßnahmen zur ökonomischen Stärkung von Schwarzen formierte sich eine postkoloniale Elite, die ihrerseits ein Interesse daran hat, den Status quo aufrechtzuerhalten. Dies führt nicht nur dazu, dass Weiße noch immer an den Schalthebeln der Wirtschaft sitzen, ergänzt durch ein paar schwarze Gesichter im Aufsichtsrat. Die Manifestierung weißer ökonomischer Vorherrschaft bedeutet auch, dass schwarze Menschen aus gentrifizierten Innenstadtvierteln in Hüttensiedlungen am Stadtrand vertrieben werden – heute nicht mehr aufgrund von rassistischen Gesetzen, sondern durch Mietsteigerungen. Und sie führt dazu, dass Schwarze schlechtere Bildungsmöglichkeiten, eine eingeschränkte Gesundheitsversorgung und niedrigere Einkommen haben, wesentlich häufiger von Armut betroffen sind und schließlich eine geringere Lebenserwartung aufweisen. Rassismus tötet – längst nicht immer mit offener Gewalt.

»Institutionalisierten schwarzen Rassismus innerhalb des Staates« attestierte der bekannte südafrikanische Radiomoderator und Politspezialist Eusebius McKaiser in der vergangenen Woche in einem Interview mit dem US-Radiosender Kera, wohlgemerkt mit Blick auf sein Heimatland. »Was ich damit meine, ist, dass schwarze Leben auf dem ganzen Globus so wenig wert sind, dass es selbst in einer Region wie Afrika postkoloniale Regierungen gibt, unsere eigene eingeschlossen, die oft in vorderster Front verantwortlich sind für staatliche Gewalt gegen schwarze Menschen«, erklärte McKaiser.

In dieselbe Kerbe schlug die Bewegung »South African Youth for Black Lives Matter«, die am 16. Juni anlässlich des südafrikanischen Youth Day ebenfalls in Sandton auf die Straße ging. Der Gedenktag erinnert an das Massaker von Soweto 1976, bei dem das Apartheidregime mit scharfer Munition auf schwarze Schüler schießen ließ, die gegen das rassistische Bildungssystem protestierten. Mehr als 600 Kinder und Jugendliche, so schätzen Historiker, wurden damals getötet. In einer Stellungnahme schlug die Jugendbewegung nun die Brücke zur Gewalt gegen Schwarze heute. Mit etwa 100 Teilnehmern war die Demonstration auch aufgrund der Ausgangsbeschränkungen zwar eher klein, die Parallelen zur Situation in den USA sind aber deutlich. »Auch wir gehen gegen anhaltende Polizei- und Militärgewalt auf die Straße«, heißt es in der Erklärung. »Der staatliche Mord an George Floyd ist nicht anders als der Mord an unserem Collins Khosa. Wir können auch nicht atmen. In unseren Schulen, unseren Wohnungen und auf unseren Straßen.«