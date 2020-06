Ignoranz auf allen Ebenen

imago images/ZUMA Wire Pandemie? Für Trump-Anhänger kein Grund, Schutzmaßnahmen zu ergreifen oder zu Hause zu bleiben (Tulsa, 20.6.2020)

Der Wahlkampfauftakt von US-Präsident Donald Trump nach drei Monaten Pandemiepause am Sonnabend in Tulsa/Oklahoma hatte schon im Vorfeld für reichlich Diskussion gesorgt. Trotz der mit rund 120.000 weltweit höchsten Anzahl an Covid-19-Todesfällen hielt Trump an seiner Großveranstaltung fest. Nur ein Bruchteil der vom Weißen Haus angekündigten 100.000 Anhänger kam und ignorierte massenhaft Maskenschutz und Abstandsgebot. Zuvor hatten Stadt und Bundesstaat neue Infektionsrekorde verzeichnet. Zudem waren sechs Mitarbeiter des Wahlkampfteams zuvor positiv getestet worden. Für Trump eine Frage der Quantität: Gäbe es weniger Tests, gäbe es auch weniger positive Testergebnisse. »Ein Witz«, wie das Weiße Haus im Anschluss relativierte.

Für dieses Spektakel hatte sich der Präsident mit Tulsa ausgerechnet den Ort ausgesucht, an dem ein Mob weißer Rassisten am 1. Juni 1921 im Viertel Greenwood rund 300 schwarze US-Amerikaner getötet und ganze Straßenzüge dem Erdboden gleichgemacht hatte – der tödlichste einzelne rassistische Gewaltakt in der US-amerikanischen Geschichte. Auch das brachte den Präsidenten nicht dazu, den Polizeimord an George Floyd auch nur mit einem Wort zu erwähnen. Einzig die Teilnehmer der landesweiten Antirassismusproteste diffamierte er als »verwirrten linken Mob« und auch die in Tulsa versammelten Gegendemonstranten, gegen die die Polizei auch Tränengas einsetzte, beschimpfte er als »Schlägertypen«.

Unterdessen kann Trumps früherer Sicherheitsberater John Bolton sein Enthüllungsbuch »The Room Where it Happened« wie geplant am Dienstag veröffentlichen. Das Bundesgericht in Washington lehnte am Sonnabend einen Antrag der Trump-Administration auf einstweilige Verfügung ab. In der Begründung von Richter Royce Lamberth hieß es, es sei zu spät für einen Veröffentlichungsstopp. Er machte aber deutlich, dass Bolton die Informationen ohne Freigabe des Weißen Hauses veröffentlicht habe und daher alle Gewinne aus der Publikation an die US-Regierung gehen. Für Trump »ein juristischer Sieg«.

Seine Administration sorgte für den Abgang einer weiteren ihm unliebsamen Person. Der mit heiklen Ermittlungen gegen enge Vertraute Trumps betraute New Yorker Bundesanwalt Geoffrey Berman sei auf Anweisung Washingtons abgesetzt worden, wie US-Justizminister William Barr erklärte. Die oppositionellen Demokraten haben eine Untersuchung zu dem Fall angekündigt. (AFP/jW)