»Mitschuld wird hier weitestgehend geleugnet«

imago images/Alex Halada Österreichs Innenminister Karl Nehammer während der Präsentation der Umbaupläne für das Hitler-Geburtshaus (2.6.2020)

Im Zuge des Umbaus des Hitler-Geburtshauses in Braunau am Inn sollte ein Gedenkstein gegen Faschismus und Krieg entfernt werden. Eine »Neutralisierung des ganzen Ortes« werde angestrebt, hieß es dazu. Was halten Sie von diesem Vorhaben?

Das Geburtshaus Hitlers kann man nicht einfach durch einen Umbau neutralisieren. Selbst wenn man das vorhaben sollte, ist die Entfernung des Gedenksteins der falsche Weg. Wir lehnen als KZ-Verband/VdA kategorisch ab, dass der Gedenkstein einfach in ein Museum nach Wien verfrachtet werden soll. Er muss an diesem Ort in Braunau erhalten bleiben. Vor allem findet sich auf diesem Mahnstein keine Bezugnahme zur Person. Es ist vielmehr eine Mahnung an die furchtbaren Verbrechen, das Leid und die Zerstörung, die der deutsche Faschismus in ganz Europa begangen hat. Es wäre schon rein symbolisch ein erheblicher Skandal, wenn man diesen Stein jetzt im Rahmen der Umbauten einfach entfernen würde.

Wieso will ÖVP-Innenminister Karl Nehammer einen solchen Ort, in dem künftig eine Polizeistation untergebracht werden soll, »neutralisieren«?

Es gibt schon seit Jahren eine große Debatte in Braunau und in ganz Österreich um die weitere Nutzung des Geburtshauses Hitlers. Bis 2011 war der Sozialverein Lebenshilfe dort untergebracht und hat Werkstätten für Menschen mit Beeinträchtigung eingerichtet. Als KZ-Verband/VdA haben wir die Nutzung durch einen Sozialverein, wie eben die Lebenshilfe, für die adäquateste gehalten.

Nach vielen Protesten gegen die Entfernung des Gedenksteins ruderte das Innenministerium zurück. Wie geht es jetzt weiter?

Das ist schwierig zu beantworten. Es hat breite Kritik an den Plänen des Innenministeriums gegeben, international hat auch die FIR (Fédération Internationale des Résistants, die internationale Dachorganisation antifaschistischer Widerstandskämpfer; jW) Stellung bezogen. Stand jetzt sollen auch die lokalen Verantwortlichen eingebunden werden. Was sowieso der Fall wäre, denn das Innenministerium kann nicht entscheiden, was mit einem Gedenkstein passiert, der auf Gemeindegrund steht.

Die Frage ist, wie die lokalen Politiker das handhaben werden. Es hat in den letzten Jahren immer wieder Versuche gegeben, das alles unter den Teppich zu kehren. In der Vergangenheit galten eher jene als Problem, die sich kritisch mit der rechtsextremen Szene und der historischen Verantwortung von Braunau auseinandersetzten – nicht aber die rechtsextreme Szene selbst. Das scheint der jetzige Bürgermeister Johannes Waidbacher von der ÖVP leider ähnlich zu sehen.

Es gab auch den Vorschlag, den Text auf dem Mahnstein zu erneuern. Was hat es damit auf sich?

Auf dem Stein steht »Für Frieden, Freiheit und Demokratie – Nie wieder Faschismus – Millionen Tote mahnen«. Der Begriff »Faschismus« wird in der offiziellen Politik lieber mit dem Begriff »Nationalsozialismus« umschrieben, der aber eine Eigenbezeichnung der Nazis war. Damit ist dieser Begriff problematisch, findet sich aber in der bürgerlichen Geschichtsschreibung immer wieder. Ich glaube, dass es mit diesem Vorschlag, den Text zu ändern, mehr in Richtung »Antitotalitarismus« gehen soll. Damit sollen angeblich linker Extremismus und Rechtsextremismus gleichgesetzt werden.

In den Reaktionen auf die geplante Entfernung hieß es wiederholt, in der österreichischen Geschichtspolitik gelte nach wie vor das Motto »Verdrängen statt Auseinandersetzung«.

Ich bin selbst in Braunau aufgewachsen und habe die antifaschistischen Demonstrationen mitorganisiert, die es Anfang der 2000er Jahre bis 2017 gab. Wir waren immer wieder mit Kritik konfrontiert. Das offizielle Österreich versucht, sich als erstes Opfer des deutschen Faschismus darzustellen und leugnet in Schulbüchern und nationalen Erzählungen die Mitschuld und Verantwortung an Greueltaten weitestgehend. Verschwiegen werden aber nicht nur die Täter und Kollaborateure, sondern auch der politische Widerstand dagegen.