Anno … 26. Woche

1945, 22. Juni: In Nigeria beginnen Gewerkschaften einen Generalstreik für die Verbesserung der Lebenslage der Werktätigen. Der Streik, der sich bis in den August hinein erstreckt, erfasst weite Landesteile, legt das öffentliche Leben lahm und zwingt die britische Kolonialverwaltung zu Verhandlungen mit der Gewerkschaft der Arbeiter und Angestellten staatlicher Unternehmen. Die Streikenden erreichen die von ihnen geforderte Teuerungszulage. Dieser bis dahin bedeutendste Streik im subsaharischen Afrika hat großen Einfluss auf den Aufschwung der antikolonialen Befreiungsbewegung in Nigeria.

1945, 22. Juni: Eine Sonderkommission des »Untersuchungsausschusses zur Vorbereitung der Unabhängigkeit Indonesiens« legt mit der »Jakarta-Charta« einen Entwurf zur Präambel der Verfassung der Republik Indonesien vor.

1945, 24. Juni: Aus Anlass des Sieges über Deutschland findet auf dem Roten Platz die erste Siegesparade statt. Sie gerät mit 40.000 teilnehmenden Soldaten, 1.850 Militärfahrzeugen und einer Dauer von zwei Stunden zur größten Militärparade in der Geschichte der Sowjetunion.

1945, 26. Juni: Vertreter von 51 Staaten unterzeichnen im Theatersaal des »Veterans War Memorial Building« in San Francisco die Charta der Vereinten Nationen. Die Charta ist ein völkerrechtlicher Vertrag und besteht aus einer Präambel und 19 Kapiteln mit 111 Artikeln. Die friedliche Beilegung von Streitigkeiten, Maßnahmen bei Bedrohung oder Bruch des Friedens und bei Angriffshandlungen sind die Organisationsziele. Die Charta tritt am 24. Oktober 1945 in Kraft. Damit ist die Gründung der United Nations Organization vollzogen.

1945, 26. Juni: Die Christlich-Demokratische Union tritt in Berlin mit ihrem Gründungsaufruf »Deutsches Volk!« an die Öffentlichkeit. Zu den Gründungsmitgliedern zählen u. a. Andreas Hermes, Jakob Kaiser und Ernst Lemmer. Die Partei bekennt sich zum »Christlichen Sozialismus« und spricht sich für die Verstaatlichung des Bergbaus und der Schlüsselindustrien aus.

1945, 26. – 30. Juni: Der Parti communiste français hält seinen X. Parteitag ab. Der Konvent orientiert auf eine demokratische Erneuerung Frankreichs und schlägt der sozialistischen Partei (SFIO) die Vereinigung zu einer großen Arbeiterpartei vor.

1945, 28. Juni: In Polen wird die Provisorische Regierung der Nationalen Einheit gebildet. Ministerpräsident wird Edward Osobka-Morawski von der Polnischen Sozialistischen Partei, erster Stellvertreter wird Wladislaw Gomulka von der Polnischen Arbeiterpartei.