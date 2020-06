China klagt zwei Kanadier wegen Spionage an

Beijing. China hat zwei seit 18 Monaten inhaftierte Kanadier offiziell wegen Spionagevorwürfen angeklagt. Wie das chinesische Staatsfernsehen am Freitag berichtete, wirft die Beijinger Staatsanwaltschaft Michael Kovrig vor, Staatsgeheimnisse und Geheimdienstinformationen ausspioniert zu haben; Michael Spavor wurde der Spionage für ausländische Kräfte beschuldigt. Der frühere kanadische Diplomat Kovrig und sein Landsmann Spavor, der ein Kulturzentrum für den Austausch mit Nordkorea geleitet hatte, waren Ende 2018 in China festgenommen worden. Zuvor hatte es, wegen der Festnahme der Finanzchefin des chinesischen Telekommunikationsausrüsters Huawei, Meng Wanzhou, Spannungen zwischen beiden Ländern gegeben. Meng war im Dezember 2018 auf Betreiben der US-Behörden in Vancouver festgenommen worden. (dpa/jW)