Coronavirus in Italien seit Dezember aktiv

Rom. Das Coronavirus ist in Italien offenbar schon viel länger aktiv als bislang angenommen. Genetische Spuren des Erregers SARS-CoV-2 seien in Abwässern der beiden norditalienischen Großstädte Mailand und Turin vom Dezember sowie in Abwässern aus Bologna vom Januar nachgewiesen worden, heißt es in einer Stellungnahme des nationalen Gesundheitsinstituts ISS, die AFP am Freitag vorlag. Offiziell festgestellt worden war der Coronavirusausbruch in Italien erst Mitte Februar. Für die ISS-Studie wurden 40 Abwasserproben untersucht, die zwischen Oktober 2019 und Februar 2020 genommen wurden. (AFP/jW)