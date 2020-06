UN-Programm klagt über fehlendes Geld

Genf. Der Transport von Ausrüstung, Hilfsgütern und Nothelfern für den Kampf gegen die Coronapandemie ist nach Angaben des UN-Welternährungsprogramms (WFP) mangels Geld in Gefahr. Da der kommerzielle Flugverkehr nur langsam wieder beginnt, sind dafür UN-Maschinen im Einsatz. Das WFP hat bislang jedoch erst knapp 20 Prozent der umgerechnet 861 Millionen Euro erhalten, die für den Rest des Jahres nötig sind. Dies teilte eine Sprecherin am Freitag in Genf mit. (dpa/jW)