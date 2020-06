Belarus: »Maidan« im Land verhindert

Minsk. Belarus hat nach Angaben des Präsidenten Alexander Lukaschenko eine Revolution vor der Präsidentenwahl am 9. August abgewendet. Die Regierung habe einen »großangelegten Plan zur Destabilisierung« des Landes zerstört, teilte er der Staatsagentur Belta zufolge am Freitag mit. Damit sei ein »Maidan« verhindert worden, sagte er mit Blick auf den gleichnamigen Platz in der ukrainischen Hauptstadt Kiew. Er kritisierte auch ausländische Unterstützer des Präsidentschaftswahlkandidaten Wiktor Babariko. Der ehemalige Leiter der russischen Belgasprombank im Land sitzt mittlerweile in Untersuchungshaft. (dpa/jW)