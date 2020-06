Steuereinnahmen sinken deutlich

Berlin. Die Einnahmen des deutschen Fiskus sind wegen der Coronapandemie im Mai binnen Jahresfrist um 19,9 Prozent eingebrochen. »Die konjunkturellen Auswirkungen der Coronakrise sowie die aufgrund dieser Krise getroffenen steuerlichen Maßnahmen belasteten das Steueraufkommen im Mai 2020 signifikant«, teilte das Bundesfinanzministerium am Freitag in seinem Monatsbericht mit. Im ersten Vierteljahr war die Wirtschaft um 2,2 Prozent geschrumpft und damit so stark wie seit der Finanzkrise 2009 nicht mehr. Im zu Ende gehenden zweiten Quartal dürfte der Einbruch laut Ökonomen mit rund zehn Prozent deutlich höher ausfallen. (Reuters/jW)