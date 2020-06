Zwei Tote durch Polizeikugeln

Osnabrück/Bremen. In Niedersachsen ist ein von Polizisten im Einsatz angeschossener 23jähriger im Krankenhaus gestorben. Nach Angaben der Staatsanwaltschaft in Osnabrück erlag der Mann in der Nacht zu Freitag nach einem Schuss in den Oberschenkel seinen Verletzungen. Er hatte laut Ermittlern am Donnerstag in der Gemeinde Twist Menschen mit einem Messer attackiert. Bei dem folgenden Polizeieinsatz schoss ihm ein Beamter ins Bein.

Ebenfalls bei einem Polizeieinsatz ist am Donnerstag nachmittag ein 54jähriger Mann in Bremen erschossen worden. Zu den Hintergründen könnten noch keine Angaben gemacht werden, hieß es von der Polizei. Die Ermittler widersprachen aber ersten Berichten, es habe sich um eine Wohnungsräumung gehandelt. (AFP/dpa/jW)