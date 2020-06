Türkei: Haftentlassung für Demirtas gefordert

Ankara. Das Verfassungsgericht der Türkei hat am Freitag die Haftentlassung des kurdischen Politikers Selahattin Demirtas gefordert. Das Gericht sieht dessen Rechte durch die »unangemessene Dauer« der Inhaftierung verletzt, meldete die kurdische Nachrichtenagentur ANF am Freitag. Der frühere Vorsitzende und Präsidentschaftskandidat der linken Demokratischen Partei der Völker (HDP) befindet sich seit November 2016 unter dem Vorwurf der Unterstützung einer »terroristischen Vereinigung« im Hochsicherheitsgefängnis von Edirne in Haft. Demirtas’ Anwältin Benan Molu geht indessen nicht von einer Freilassung ihres Mandanten aus, da gegen diesen noch ein weiteres Verfahren läuft.