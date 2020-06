»Endkampf« im Bundestagsbüro

imago/nordpool/Tittel Schießt gut, vielleicht etwas für den Bundestag? Reservisten der Bundeswehr an einem Schießstand in Schleswig (2001)

Ein Bundeswehr-Reservist und mutmaßlicher Teilnehmer einer Chatgruppe rechter Prepper aus Sachsen und Sachsen-Anhalt hat bei der AfD-Bundestagsfraktion angedockt. Nach Informationen der Deutschen Presseagentur (dpa) ist das Mitglied der Leipziger Burschenschaft Germania Mitarbeiter der Fraktion geworden und war dort noch in dieser Woche beschäftigt. Im Mai hatte er sich an der Erstellung eines Positionspapiers der Fraktion zum Umgang mit der Coronapandemie beteiligt. Die Chatgruppe, in der er aktiv gewesen sein soll, trug den Namen »Endkampf«. Ob der ehemalige Mitarbeiter der AfD-Landtagsfraktion Sachsen-Anhalt weiter für die Bundesfraktion arbeitet, ist allerdings unklar. »Zu Angelegenheiten, die Mitarbeiter betreffen, äußere ich mich grundsätzlich nicht öffentlich«, antwortete AfD-Fraktionsvize Sebastian Münzenmaier auf eine entsprechende Anfrage von dpa.

Hinzu kommt aktuell ein weiterer Fall. Der mutmaßliche Gründer der kleineren Chatgruppe »Zuflucht Beuden«, der auch über die Gruppe »Endkampf« kommunizierte, ist auch Reservist und Burschenschafter. Er soll sich ebenfalls um eine Tätigkeit im Bundestag bemüht haben. Nach Angaben aus AfD-Parteikreisen ist er aber aktuell nicht dort beschäftigt. Unlängst hatte die Taz einen Bericht über die 2015 gegründete Chatgruppe veröffentlicht. Mehrere Bundeswehr-Reservisten sollen sich online als Gruppe organisiert und unter anderem über private Bewaffnung und einen möglichen »Rassenkrieg« diskutiert haben.

Als Prepper werden Menschen bezeichnet, die sich mit Nahrung, Schutzkleidung und Waffen auf eine befürchtete Katastrophe oder aber einen gewaltsamen Konflikt vorbereiten. Die Staatsanwaltschaft Leipzig prüft inzwischen, ob sich Anhaltspunkte für den Anfangsverdacht von Straftaten ergeben.

Derweil hat das Berliner Landgericht am Freitag nachmittag entschieden, dass AfD-Rechtsaußen Andreas Kalbitz vorläufig Mitglied der Partei bleiben darf. Der bisherige Brandenburger AfD-Landeschef hatte gegen die Annullierung seiner Mitgliedschaft geklagt. Begründung für den Rausschmiss war gewesen, dass er beim Parteieintritt 2013 Mitgliedschaften in vom Verfassungsschutz beobachteten Organisationen nicht angegeben habe. Nun kann Kalbitz seine Rechte als Parteimitglied und als Mitglied des Bundesvorstands bis zur Entscheidung des AfD-Bundesschiedsgerichts wieder ausüben. (dpa/jW)