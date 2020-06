Sklavenhalter angeprangert

Julia Rendleman/REUTERS

Im Vorfeld des 19. Juni, dem Gedenktag zur offiziellen Abschaffung der Sklaverei in den USA vor 155 Jahren, hat der US-amerikanische Künstler Dustin Floyd am Donnerstag (Ortszeit) das Bild des von Polizisten erstickten George Floyd aus Minneapolis auf die Statue von Robert E. Lee in Richmond projiziert. Lee war General der konföderierten Armee im US-Bürgerkrieg, die von 1861 bis zu ihrer Niederlage 1865 für den Erhalt der Sklaverei gekämpft hat. Im Zuge der aktuellen Proteste wurden bereits mehrere Statuen von Führungsfiguren der Südstaaten umgestürzt. (AFP/dpa/jW)