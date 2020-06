EU-Gipfel verlängert Russland-Sanktionen

Brüssel. Der EU-Gipfel hat die Wirtschaftssanktionen gegen Russland wegen »mangelnder Entwicklungen im Friedensprozess« im Donbass um weitere sechs Monate verlängert. Das sagte Bundeskanzlerin Angela Merkel (CDU) am Freitag in Berlin im Anschluss an den Videogipfel der EU-Staats- und -Regierungschefs. Die EU hatte die Handels- und Investitionsbeschränkungen nach dem Abschuss des Passagierflugzeugs mit der Nummer »MH 17« über der Ukraine im Juli 2014 verhängt. Experten gehen davon aus, dass die Sanktionen Russland bereits einen dreistelligen Milliardenbetrag gekostet haben. Die EU hat die Aufhebung oder Lockerung der Strafmaßnahmen an die Umsetzung des Minsker Abkommens geknüpft. (AFP/dpa/jW)