Um die nackte Existenz

Christoph Soeder/dpa Bundesweit drohen Innenstädte zu veröden, wenn die Warenhäuser dichtmachen

Der Kahlschlag kommt, wenn auch mit etwas weniger Wucht als befürchtet. Wie am Freitag bekanntwurde, werden bis zu 62 Filialen der Warenhauskette Galeria Karstadt-Kaufhof dichtgemacht. Die zunächst von der Kapitalseite geplante Schließung von insgesamt 80 der 172 Häuser konnte in den Verhandlungen zwischen Beschäftigtenvertretern und dem Management abgemildert werden. Das sei »ein wichtiger Erfolg für die Beschäftigten«, heißt es in einer Mitteilung der Dienstleistungsgewerkschaft Verdi von Freitag mittag. Dennoch geht es für rund 6.000 der 28.000 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter um nicht weniger als die nackte Existenz.

Ab Freitag mittag wurden zunächst die Betriebsräte und schließlich die Beschäftigten selbst über die konkret von den Schließungen betroffenen Filialen informiert. So werden in jedem Bundesland Warenhäuser dichtgemacht, wie dpa am selben Tag meldete. Demnach ist Nordrhein-Westfalen mit insgesamt 18 Schließungen am stärksten betroffen. Dahinter liegt Berlin mit sieben Häusern und Bayern mit sechs. In Hessen stehen neben vier Filialen auch zwei zur Warenhauskette zählende »Schnäppchencenter« – jeweils in Frankfurt am Main und Gießen – laut dpa auf der Liste.

Die Beschäftigten, deren Arbeitsplätze dem Kahlschlag zum Opfer fallen, sollen Anfang Juli ihre Kündigung zum 31. Oktober erhalten, erklärte Orhan Akman, Verdi-Verhandlungsführer und Bundesfachgruppenleiter Einzelhandel, am Freitag im Gespräch mit junge Welt. Der Mitteilung der Gewerkschaft zufolge gelten für Abfindungen bei Entlassungen die von den Betriebsräten ausgehandelten Sozialpläne. Für die verbleibenden Beschäftigten gelte zudem der im Dezember 2019 vereinbarte Integrationstarifvertrag mit den darin festgeschriebenen Entgelterhöhungen. Von den bevorstehenden Schließungen Betroffene würden laut Verdi »auf ihren Wunsch für mindestens sechs Monate in eine Transfergesellschaft zur Beschäftigung und Qualifizierung überführt«.

Bereits im Mai hatte die Gewerkschaft davor gewarnt, dass die damals schon im Raum stehende Schließungswelle drastische Konsequenzen über die Warenhauskette hinaus haben werde. Und auch Norbert Portz vom Deutschen Städte- und Gemeindebund teilte damals diese Einschätzung. »Galeria Karstadt-Kaufhof ist nicht irgendwer. Die Warenhäuser sind für viele Innenstädte systemrelevant«, sagte er dpa. Gegenüber jW erklärte Akman, dass diese Häuser als »Magneten« in den Innenstädten fungieren. Eine Schließung käme in Stadtzentren dem Zerschneiden einer Nabelschnur gleich, sagte Sidar Carman, Gewerkschaftssekretärin im Verdi-Bezirk Stuttgart, am Freitag im Gespräch mit jW. In ihrem Bezirk liegen zwei betroffene Filialen, eine in Stuttgart-Bad Cannstatt und eine in Leonberg. Beide stehen auf der Streichungsliste. Carman geht davon aus, dass eine verhängnisvolle Kettenreaktion einsetzen werde.

Dabei handele es sich um ein Problem, welches auf außerbetrieblicher Ebene gelöst werden müsse. Dazu werde sie den Druck auf den Gemeinderat und Oberbürgermeister Fritz Kuhn (Grüne) erhöhen. Der Erhalt möglichst vieler Arbeitsplätze genieße derzeit oberste Priorität, erklärte Carman. Entscheidend sei dabei, wie sich die jeweiligen Vermieter der von der Schließung betroffenen Häuser verhalten. Denn die verkündete Einigung steht unter dem Vorbehalt, dass diese die Mieten senken, wie die Süddeutsche Zeitung am Freitag online berichtete.