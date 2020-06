Namen, Übersetzungen, der Syph

imago images/KHARBINE-TAPABOR »Kommt nicht umhin«: Pantagruel auf dem Krankenbett, Illustration zu einer Rabelais-Ausgabe von 1873

Stutenpisse kann eine furchtbare Kriegswaffe sein. In Francois Rabelais’ »Gargantua und Pantagruel«-Romanen (1532–1564) entscheidet das Reitpferd des einigermaßen gutmütigen Riesen Gargantua ein Scharmützel: »Seine Stute, die sich den Leib etwas erleichtern wollte, brunzte so unbändig, dass sieben Meilen rundum die Gegend überschwemmt wurde, alle Flüssigkeit in den Vède ablief und sich sein Wasser oberhalb dermaßen staute, dass alle feindlichen Heerhaufen jämmerlich ersoffen« (zitiert nach der Ausgabe aus dem Insel-Verlag 1974, herausgegeben von Horst und Edith Heintze).

Auch Gargantuas Sohn Pantagruel kommt nicht umhin, in einen unheiligen Krieg zu ziehen. Anders als sein Vater sorgt er selbst für die Flut. Er lässt sich von seinem Freund Panurg, einem Trickster mit einer Vorliebe für die Fallen der klassischen Bildung, eine abführende Droge verabreichen, »ein Nephrokathartikon«, einen »Nierenputzer«, und ist gewappnet. Zum Schlachtplan gehört, größere Mengen Salz über dem Lager des feindlichen Heers auszustreuen, um dem dort brennenden Durst Erleichterung zu verschaffen im »starken Drang, sein Wasser abzulassen, denn die Arznei, die Panurg ihm eingegeben hatte, fing an zu wirken; er ließ es also in das Lager laufen, und zwar in so ungeheuren Massen, dass er alle unter Wasser setzte und das Land zehn Meilen in der Runde davon überschwemmt wurde. Und hier sagt die Überlieferung, wenn die große Stute seines Vaters ihrerseits dabeigewesen wäre und auch ihr Wasser gelassen hätte, so würde das eine Sündflut gegeben haben, schrecklicher als die zur Deukalions Zeiten; denn von ihr allein wäre jedesmal ein Strahl ausgegangen, größer als die Rhone und die Donau.«

Der kosmische Terror der strafenden Flut ist am Ende des Tages nichts weiter als eine Pisslache. Dem Fließenden und Skatologischen des Textes hat Michail Bachtins Theorie des Karnevalesken (»Rabelais und seine Welt«, 1940/65, dt. 1987) besondere Aufmerksamkeit gewidmet. Erniedrigend und erleichternd zugleich, ist Urin exemplarisch eine in jedweder Hinsicht ausgelassene Materie, wie gemacht, um die Angst vor dem kosmischen Terror in feuchtes Lachen aufzulösen.

Vier Uhr nachmittags

Nicht zuletzt hat Rabelais seinen Text den Säufern und Syphillitikern gewidmet, den »preiswertesten Zechern« und »allerkostbarsten Lustseuchlingen« – »Verolez tres precieux« (in modernem Französisch »vérolés très précieux«). Wen oder was aber bezeichnet »verolez«? Wie kam der Syph zu seinem Namen? »Gargantua« erschien ab 1534, der Begriff »Syphilis« tauchte um 1530 auf, war aber zunächst nicht geläufig. Rabelais, ein humanistisch gebildeter »entlaufener« Mönch, übte lange den Arztberuf aus und war mit den Symptomen und dem sexuellen Übertragungsweg der Krankheit gut vertraut. Ihren neugeprägten Namen kannte er vermutlich nicht. Um 1500 war sie noch als »la grosse Vèrolle« bekannt.

Der Ursprung der Krankheit ist mysteriös, ihre Verwandlungswege sind zahlreich. Bis 1905 unterschied man die Krankheit klinisch nicht von der Gonorrhoe und hatte den Erreger weder entdeckt noch getauft, er bekam dann gleich zwei Namen: »Treponema pallidum« und »Spirochaeta pallida«. Vermutet wird, dass sie einst mit den Schiffen von Christoph Kolumbus aus der Neuen Welt als deren erster Exportschlager nach Europa gebracht wurde. Als »die Geburtsstunde der weltweiten Syphilisepidemie gilt der 22. Februrar 1495, vier Uhr nachmittags« (Deborah Hayden, »Pox – Genius, Madness, and the Mysteries of Syphilis«, 2003), im Lager der französischen Invasionstruppen unter Karl dem VIII. während der Belagerung von Neapel. In die Kämpfe waren italienische, französische und spanische Heere verwickelt, und in der Folge sollte praktisch jedes europäische Land auch in der Namensgebung seinem jeweiligen Nachbarn/Kontrahenten die Schuld an Ursprung und Ausbreitung der Seuche geben (eine Taktik, die sich bis heute gehalten hat, wenn etwa Trump von Covid-19 als der »Kung Flu« spricht usw.).

morbus gallicus

Besonders hartnäckig blieben Makel und Bezeichnung an den Franzosen hängen. Das Grimmsche Wörterbuch (ab 1854) notiert unter dem Eintrag »Syhilis« nicht umsonst: »im dt. für das 18. jh. belegt, doch erst im 19. jh. geläufig, im älteren nhd. meist französische krankheit (morbus gallicus), französische blattern, auch einfach die franzosen, auch platern, grosze, schwarze, wilde oder böse platern genannt«.

Namen und Übersetzungen sind Politik. Die Bezeichnung Syphilis geht zurück auf »Syphilus sive morbus gallicus«, ein um 1530 der Krankheit gewidmetes umfangreiches lateinisches Versepos des Gelegenheitsdichters und Arztes Girolamo Fracastoro, eines Schulkameraden von keinem Geringeren als Kopernikus. Es gibt eine deutsche Versübertragung, »Syphilis – Gedicht in drei Gesängen«, von Wilhelm Christern, Hamburg 1854 – vermutlich eine Arbeit des Hamburger Stadtchronisten und Pornographen Johann Wilhelm Christern (1809–76, u. a. »Galante Mysterien der Hamburger Maitressen«, 1858).

Der Titel jener Übersetzung ist allerdings missverständlich. In Fracastoros Gedicht heißt die Seuche weiterhin »morbus gallicus« – die Franzosenkrankheit. Syphilus ist darin der Name eines Hirten, der in der mythologischen Urszene der Krankheit zu ihrem allerersten Infizierten wird. Syphilus wird vom Sonnengott Apollon mit der »ansteckenden Flamme« der Krankheit bestraft, nachdem er wegen einer Dürre die Sonne verflucht und die Altäre der Gottheit zerstört hat. Einmal angesteckt, gibt er die Flamme an seine Hirtenkollegen weiter. Später übernimmt Fracastoro den von ihm erfundenen Namen in seiner Abhandlung über ansteckende Krankheiten, »De contagionibus et contagiosis morbis« (1546), als systematische Krankheitsbezeichnung: »Syphilis«.

Ein pfeilspitzes Fazit

Die Namenswahl ist vermutlich ein literarischer Scherz und bezieht sich wohl auf die Gestalt des Syplos aus Ovids »Metamorphosen« (VI, 320 ff.), einer der sieben Söhne der Niobe, den Apollon im Rahmen seines Rachefeldzugs gegen deren Familie mit einem Pfeil tötet beim Fluchtversuch auf dem Reitpferd. Die Reihe der mythologischen Verwirrungen setzt sich bis Schopenhauer fort, der in seinen »Aphorismen zur Lebensweisheit« über den historischen Einfluss der »venerischen Krankheit« ein pfeilspitzes Fazit zieht: »Seitdem Amors Köcher auch vergiftete Pfeile führt, ist in das Verhältnis der Geschlechter zueinander ein fremdartiges, feindseliges, ja teuflisches Element gekommen«, behauptet er.

Rabelais hingegen riet bei aller Seuchengefahr, vor allem die Kirche im Dorf zu lassen. Die bösesten Krankheiten bleiben der Aberglaube und die Angst, die im 16. Jahrhundert schon keine unbedeutende Angelgenheit war.

Gargantuas Vater Grandgousier hält einer Gruppe von Leuten, die eine Pilgerfahrt hinter sich gebracht hat, um vor der Pest verschont zu bleiben, eine beruhigende, wohlkomponierte Rede gegen alle »imposteurs« (Betrüger) und »faulx prophetes«. Sie hebt mit einer Reihe provokanter rhetorischer Fragen und einer Anspielung auf den ersten Gesang der Ilias an, geht in eine hyberbolische Aufzählung des endlosen Heiligenkatalogs über und schließt didaktisch:

»O ihr törichten Leute, glaubt ihr wirklich, dass die Pest von dem heiligen Sebastian kommt? (…) Lehren euch die falschen Propheten wirklich solchen Unsinn? (…) Lästern sie so die Heiligen und Gerechten Gottes, dass sie sie den Teufeln gleichstellen, die der Menschheit nur Böses zufügen? Wie Homer die Pest durch Apollon in das Lager der Griechen tragen lässt und die Poeten einen Haufen übelwollender und rachsüchtiger Gottheiten ersonnen haben? Zu Cinais predigte mir ein solcher Heuchler (i. O. »un caphart« – ein falscher/dummer Mönch) auch, dass Sankt Antonius die Beine mit dem Brand plage, Sankt Entropius Wassersucht brächte, Sankt Gildas den Leuten den Kopf verwirre und Sankt Genon die Gicht schicke. Aber ich statuierte an ihm ein Exempel, mochte er mich immerhin einen Ketzer schelten, so dass mir seitdem kein Duckmäuser (»caphart«) mehr ins Land zu kommen wagt. Es wundert mich nur, dass euer König ihnen erlaubt, so etwas (i. O. »telz scandales«, derartige Schändlichkeiten) in seinem Reich zu predigen; denn sie sind strafwürdiger, als wenn sie durch Magie oder andere Schwarzkünste die Pest wirklich über das Land gebracht hätten. Die Pest tötet doch nur den Leib, diese Betrüger aber vergiften die Seelen.«