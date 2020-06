Halim-Dener-Graffiti am Bielefelder Arbeiter*innen Jugend-Zentrum nicht strafbar

Das Bielefelder Arbeiter*innen Jugend-Zentrum (AJZ) teilte am Mittwoch mit: Freispruch! Halim-Dener-Graffiti am Bielefelder Arbeiter*innen Jugend-Zentrum (AJZ) nicht strafbar!

Das Landgericht Bielefeld hob heute (17.06.2020) in einem Berufungsverfahren ein Urteil des Amtsgerichts Bielefeld auf und sprach den angeklagten Vereinsvorsitzenden des AJZ frei. Bei dem Verfahren vor dem Amtsgericht am 23. September 2019 gab es eine Verurteilung zu 30 Tagessätzen a 20 Euro wegen Nichtentfernens des Halim-Dener-Wandbildes von der Fassade des AJZ. (…)

Das von einem seit mehr als 25 Jahren existierenden Bild – an dem sich die ganze Zeit nie irgendjemand gestört hat, so das Gericht – eine Gefahr für die öffentliche Sicherheit und Ordnung ausgehe, wie es die Staatsanwaltschaft konstruierte, ist auch nach Ansicht des Landgerichtes nicht nachvollziehbar. (…)

Halim Dener war auch nach seiner Ankunft in Niedersachsen politisch aktiv und setzte sich gegen die Verfolgung von Kurd*innen und gegen das im November 1993 erlassene PKK-Verbot ein. Wenige Wochen nach seiner Ankunft in Deutschland plakatierte er am 29.06.1994 in Hannover Plakate mit dem Emblem der ERNK, des (damaligen) politischen Arms der PKK. Dabei wurde Halim in der Nacht zum 30.06.1994 von SEK-Polizisten in Zivil überrascht, bei der Festnahme wurde ihm aus kürzester Entfernung in den Rücken geschossen. An dieser Schussverletzung starb Halim wenig später. Gegen den Zivilpolizisten fand zwar ein Strafverfahren wegen fahrlässiger Tötung statt. Dieser wurde aber wie erwartet 1997 frei gesprochen, weil der Schuss sich aus der Dienstwaffe versehentlich gelöst haben soll.

Halims Tod ist kein Einzelfall: Christy Schwundeck, Oury Jalloh oder Achidi John sind weitere bekannte Opfer von Polizeigewalt in Deutschland. (…)

Der Arbeitsausschuss der Initiativen gegen Berufsverbote und Verteidigung demokratischer Rechte forderte am Donnerstag: Diesen Verfassungsschutz muss man abschaffen!

»Dass in den Baden-Württembergischen Verfassungsschutzberichten seit Jahren versucht wird, eine Bedrohung der Demokratie von rechts wie von links gleichzusetzen, sind wir ja schon gewohnt, doch der neueste Bericht übertrifft das bisher Dagewesene und lässt nur noch einen Schluss zu: Dieser «Verfassungsschutz» muss abgeschafft werden!«, so der Sprecher der Baden-Württembergischen Initiative zur Rehabilitierung der Berufsverbotsbetroffenen, Klaus Lipps. (…)

Unsere Erfahrung als ehemalige Berufsverbotsbetroffene seit 1972 ist, dass mit den sogenannten Erkenntnissen des Verfassungsschutzes unzählige Existenzen junger Menschen, die ihre demokratischen Rechte wahrgenommen hatten, vernichtet wurden.

Bis heute erhalten viele Betroffene erheblich niedrigere Renten und Pensionen.

Bis heute fürchten junge Menschen, die aktiv gegen Nazis auftreten, in den Akten des VS landen.

Es wird höchste Zeit, dass diesem Treiben ein Ende gesetzt wird. »Die gebetsmühlenartig wiederholte Gleichstellung von Rechtsextremismus und Linksextremismus dient ausschließlich der Ablenkung von der Bedrohung unserer Demokratie von rechts«, so Werner Siebler, Berufsverbotsbetroffener aus Freiburg.