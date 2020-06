Spielzeug des Tages: Corona-App

Oliver Berg/dpa Leider nichts für Arme, da sie nur auf teuren, neuen Smartphones läuft ...

Die Corona-App der Bundesregierung sei »ein Spielzeug für die digitale Oberschicht«, sagte der Leiter des Gesundheitsamtes Berlin-Reinickendorf, Patrick Larscheid, im RBB-Inforadio. Zur Hälfte weiß der Amtsarzt weiß, wovon er spricht. Es gibt in seinem Stadtteil »High-Performer«, die sich das Virus in Workout und Homeoffice tunlichst vom Leibe halten; deutlich mehr Reinickendorfer hocken dicht aufeinander bei schlecht bezahlter Knochenarbeit oder im Hartz-IV-Dauerloch. In ghettoähnlichen Wohnblöcken wie denen in Neukölln und Göttingen, in denen das Virus zuletzt massenhaft verbreitet wurde. Solche Zustände vermitteln Leuten eher nicht den Eindruck, dass die Bundesregierung ihre Interessen vertritt, und dann haben sie oft nicht mal ein neues Handy!

Das braucht es allerdings für die Corona-App. Die stellt Anforderungen. Schon ans Betriebssystem. Mindestens Android 6 muss installiert sein. Älter als fünf Jahre sollte das Gerät Pi mal Daumen nicht sein (Huawei hat Spezialprobleme mit US-Sanktionen). Man spricht hier von Systemvoraussetzungen. Schöner Begriff. Wer denkt da nicht gleich ans System der Gesellschaft, neues Update? So gesehen, wurde die App wohl von Einzelnen subjektiv mitentwickelt, um Leben zu retten. Im Prinzip erscheint sie eher als verdecktes Konjunkturprogramm.

Bei der Entwicklung sah sich SAP »auf Augenhöhe« mit Apple und Google. Der Boss der Telekom, Timotheus »Tim« Höttges, erklärte die App bei der regierungsoffiziellen Präsentation gar zum »Rockstar«, schwärmte vom »besten Public-Private-Partnership-Programm, das ich jemals erlebt habe«. In diesem Kontext wird die Rede des Armenarztes vom »Spielzeug für die digitale Oberschicht« zur allerschönsten Werbelüge für die Massen, die nach unten strampeln nach dem Motto: Rette sich, wer kann.